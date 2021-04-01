Сейчас все больше взрослых и детей обращаются к ортодонту, чтобы у них была красивая улыбка и здоровые зубы. Для этого врачи часто используют брекет-системы, которые могут исправить неровный зубный ряд и неправильный прикус.

Об этом рассказала Фактам ICTV врач-ортодонт Елена Пирожкова в программе Есть здоровый вопрос. По ее словам, чтобы установить брекеты сначала следует пролечить зубы, которые имеют кариес, пульпит, то есть зубы должны быть полностью здоровыми.

— Также перед фиксацией брекетов необходимо сделать профессиональную чистку и глубокое фторирование зубов. Это будет помогать в профилактике кариеса, ведь когда на зубах уже будут брекеты, как бы человек не чистил зубы, гигиена ухудшается, — рассказала она.

Под брекетами кариес не может возникнуть, но если не чистить зубы и не соблюдать правила гигиены, тогда он может появиться вокруг брекета. Врач отмечает, если специалист заметит плохую гигиену у пациента, то может снять брекет-систему до окончания лечения.

Стоимость брекетов

— В среднем от 10 тыс. — это фиксация, стоимость брекет-системы, план лечения, но на цену лучше не обращать внимания, а идти именно к квалифицированному врачу. Лучше читать отзывы о его работе или идти по рекомендации людей, которые уже у него лечились. Неправильно идти туда, где дешевле, — добавила Пирожкова.

Адаптация к брекетам

Адаптация к брекетам происходит через 3-4 дня, то есть пациент полностью привыкает к этой системе. Или же, если человеку слишком дискомфортно, брекеты натирают, есть специальный ортодонтический воск, который можно наклеить на брекет, чтобы не травмировать слизистую.

Также в аптеке можно купить облепиховое масло и намазать им область, которая травмировалась от брекета.

Какие ограничения

— Если человек дисциплинированный и придерживается гигиены полости рта, то ограничений по установлению брекетов нет. Однако после фиксации системы не стоит есть твердую пищу — орехи, сухари, баранки и другие продукты. Главная задача пациента — качественно чистить зубы после каждого приема пищи, — подчеркнула врач.

Альтернатива брекетам

Вместо брекетов можно использовать элайнеры — прозрачные капы для исправления прикуса, неправильного положения зубов. По словам ортодонта, эстетически они лучше брекетов, но стоит помнить, что подход к лечению — индивидуальный. Это означает, что в некоторых случаях врач назначает брекеты, а в некоторых — элайнеры.

Что вызывает неправильный прикус у ребенка

Аллергические риниты, частые простуды могут повлиять на формирование челюсти и прикуса ребенка. Это связано с тем, что ребенок преимущественно дышит ртом, поэтому язык опускается на дно ротовой полости. То есть верхняя челюсть сужается, потому что язык не помогает ей расти, а нижняя челюсть увеличивается.

Также раннее выпадение и удаление молочных зубов может в будущем формировать неправильное положение зубов. Поэтому лучше идти к врачу на осмотр сначала тогда, когда все молочные зубы прорезались, а потом когда их заменят постоянные — в 5,5 — 7 лет.

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