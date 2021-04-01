В Украине уровень госпитализаций пациентов с коронавируса превышен в 22 регионах из 25.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Самый высокий показатель госпитализаций состоянию на 30 марта в Хмельницкой области — 122,2 на 100 тыс. населения, в Винницкой области — 113,4 на 100 тыс. населения, в Житомирской области — 118,8 (определенный показатель — 60%).

Всего в Украине осталось только три области, которые не превысили определенный показатель — Кировоградская (41,6), Луганская (41,9) и Херсонская (42,5).

В то же время высокий показатель загруженности коек с кислородом состоянию на 31 марта в Киеве — 84,3%, Житомирской области — 71,1%, Киевской — 69%, Львовской — 70,9%, Николаевской — 69,9% (определенный показатель 65% ).

Зоны карантина в Украине

До красной зоны карантина вошли Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

За последние сутки ни один регион не переступил через красную зону. Также в списке оранжевой зоны нет новых областей.

По состоянию на 1 апреля в Украине зарегистрировали 17 569 новых случаев инфицирования Covid-19. За сутки помела рекордное количество людей — 421.

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