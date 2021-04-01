Когда эпидемия Covid-19 в Украине пойдет на спад: прогноз KSE

На протяжении ближайших двух недель ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине стабилизируется, прогнозируют в Киевской школе экономики (KSE).

– Мы можем ожидать стабилизацию на протяжении ближайших двух недель. Загруженность ресурсов медицинской системы продолжает расти, но уже меньшими темпами, — рассказал на брифинге руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

По его словам, темпы роста госпитализаций упали вдвое — до 6% за неделю.

В то же время суточное количество умерших продолжает расти и так будет продолжаться еще около двух недель.

– По среднему сценарию, до конца июня 2021 года мы можем ожидать до 55 тыс. умерших (суммарно с начал пандемии). Если говорить о диапазоне, то с начала 2020 года до конца июня 2021-го следует ожидать от 40 до 75 тыс. умерших, – отметил Ганиченко.

Кроме того, он считает, что нужно вводить усиленный карантин в Хмельницкой области, где один из наибольших уровней госпитализаций.

По состоянию на 1 апреля в 10 областях и в Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности.

Только Херсонская область находится в желтой зоне, все остальные — в оранжевой.