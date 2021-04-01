Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на утро 1 апреля в Киеве за сутки обнаружили 1 150 новых случаев коронавируса. Всего в столице Украины заболел 163 441 человек с начала пандемии.

Кто заболел

578 женщин в возрасте от 18 до 92 лет

486 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет

49 девочек от 1 месяца до 17 лет

37 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет

В Киеве за сутки зафиксировали 44 летальных случаев от вируса (всего 3 449 случая.)

Госпитализация понадобилась 160 пациентам. Также 571 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (303), Деснянском (189) и Голосеевском (112) районах.

612 киевлян смогли преодолеть коронавирус (всего 106 217 украинцев вылечились).

За последние сутки в Киеве 1 720 человек вакцинировались против заболевания. Всего в Украине 248 734 человека иммунизировались от Covid-19.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: