Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на утро 1 апреля в Киеве за сутки обнаружили 1 150 новых случаев коронавируса. Всего в столице Украины заболел 163 441 человек с начала пандемии.
Кто заболел
- 578 женщин в возрасте от 18 до 92 лет
- 486 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет
- 49 девочек от 1 месяца до 17 лет
- 37 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет
В Киеве за сутки зафиксировали 44 летальных случаев от вируса (всего 3 449 случая.)
Госпитализация понадобилась 160 пациентам. Также 571 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус и пневмонию.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (303), Деснянском (189) и Голосеевском (112) районах.
612 киевлян смогли преодолеть коронавирус (всего 106 217 украинцев вылечились).
За последние сутки в Киеве 1 720 человек вакцинировались против заболевания. Всего в Украине 248 734 человека иммунизировались от Covid-19.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
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- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.