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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

1 150 случаев за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на утро 1 апреля в Киеве за сутки обнаружили 1 150 новых случаев коронавируса. Всего в столице Украины заболел 163 441 человек с начала пандемии.

Карантин

Кто заболел

  • 578 женщин в возрасте от 18 до 92 лет
  • 486 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет
  • 49 девочек от 1 месяца до 17 лет
  • 37 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет

В Киеве за сутки зафиксировали 44 летальных случаев от вируса (всего 3 449 случая.)

Госпитализация понадобилась 160 пациентам. Также 571 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (303), Деснянском (189) и Голосеевском (112) районах.

612 киевлян смогли преодолеть коронавирус (всего 106 217 украинцев вылечились).

За последние сутки в Киеве 1 720 человек вакцинировались против заболевания. Всего в Украине 248 734 человека иммунизировались от Covid-19.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

    • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
    • соблюдать дистанцию в людных местах;
    • не трогать лицо руками;
    • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
    • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: Pexels

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