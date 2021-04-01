Ситуация в Киеве доказывает – ограничений красной зоны уже недостаточно для того, чтобы остановить распространение коронавирусной болезни.

Поэтому с 5 и как минимум до 16 апреля в столице начинают действовать самые жесткие ограничения со времен первого локдауна в Украине. Уже несколько дней в Киеве фиксируют более 1 тыс. больных в сутки, а больничные койки просто не высвобождаются, и если все будет продолжаться в таком же темпе, то медицинскую систему ждет коллапс.

В связи с этим власть и решила вернуться к жестким ограничениям, пусть и локальным. Однако создается впечатление, что власть слишком сильно полагается на сознание людей.

Факты ICTV рассказывают, какие запреты будут действовать в Киеве и какие выводы смогла сделать власть столицы за год пандемии.

Что ограничат в Киеве

До сих пор в Киеве действовали ограничения красной зоны карантина, с помощью которых делается все, чтобы избежать массового скопления людей в закрытых помещениях, где наибольшая угроза подхватить Covid-19.

То есть ограничивается работа общественного транспорта, закрываются развлекательные заведения и учреждения культуры, работа предприятий общественного питания осуществляется на доставку и вынос, массовые мероприятия отменяются, работа большинства магазинов должна быть только на доставку, прекращают работу ТРЦ.

В более или менее обычном режиме будут работать критические для жизнедеятельности магазины (продовольственные магазины, аптеки, магазины бытовой химии, средств личной гигиены и т. п.).

31 марта глава столицы Виталий Кличко заявил, что Киев фактически переходит к полному локдауну. По его словам, к ограничениям прибавят:

закрытие всех школ и детсадов;

спецпропуска для проезда в общественном транспорте;

перевод работников на дистанционную работу или предоставление им отпусков на период ограничений (кроме критически важных предприятий);

запрет на проведение продуктовых ярмарок с 1 апреля.

Однако это – еще не финальный список ограничений. В ближайшие дни должно появиться постановление, которое полностью урегулирует все ограничения.

– Мы детализируем документом все ограничения. И действовать они будут как минимум до 16 апреля. Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса. И не допустить трагических последствий, – заявил Кличко.

Самый большой вопрос сейчас – работа общественного транспорта. При отсутствии документа нельзя с уверенностью сказать, кто именно получит спецпропуска.

Опубликовать порядок получения этих пропусков обещают 1 апреля. Предполагается, что их будет выдавать КГГА после получения соответствующей заявки. Скорее всего, они достанутся работникам критической инфраструктуры столицы (госструктуры, медучреждения, коммунальные предприятия, продовольственные магазины и т. д.).

Сам же транспорт будет работать в обычном режиме, никаких изменений не произойдет. Кроме того, спецпропуска не будут отменять необходимости платить за проезд.

– Функционирование спецпропусков никоим образом не влияет на оплату проезда. И призываю людей подготовить средства оплаты проезда и пользоваться максимально бесконтактными способами оплаты, – заявила в эфире одного из украинских телеканалов заместитель директора Киевского метрополитена Наталья Макогон.

О запрете личного транспорта речь пока не идет, поэтому, вероятнее всего, украинцы смогут ездить на собственных авто или даже такси.

Однако главным уроком за год с первого локдауна для власти, видимо, стало соблюдение ограничений. Неоднократно в Украине фиксировали заведения, которые просто отказывались соблюдать карантин.

Поэтому сейчас Кличко призвал правоохранителей тщательно следить за тем, как соблюдаются ограничения как учреждениями, так и жителями Киева.

Что интересно, сейчас в соцсетях жалуются на то, что в Украине не увеличивали коечный фонд, из-за чего мы и оказались в такой ситуации. Однако уже по состоянию на конец ноября, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, коечный фонд в Украине увеличился в 4,5 раза.

А в Киеве все еще продолжают работу по увеличению количества коек для больных Covid-19.

Помощь гражданам

Конечно, во время ограничений нужно позаботиться и о помощи бизнесу и гражданам, которая была очень слабой во время первого общенационального локдауна.

Сейчас она снова не соответствует тем стандартам, которые хотелось бы видеть в стране, охваченной эпидемией. 30 марта Верховная Рада приняла проект закона №5300, который подал президент Владимир Зеленский.

В соответствии с ним наемные работники и физические лица-предприниматели, которые являются застрахованными и потеряли часть зарплаты или дохода в результате введения ограничений красной зоны в их регионе, могут претендовать на выплаты от государства.

Они будут формироваться из средств госбюджета. Речь идет о 8 тыс. грн помощи.

Но предусмотрена законопроектом и возможность выплачивать помощь из местных бюджетов, размер которой будут определять местные власти. Вполне вероятно, что граждане смогут получить и более 8 тыс. грн в отдельных случаях.

Помощь будет предоставляться после оформления заявления на Едином государственном вебпортале электронных услуг или в приложении Дія.

Однако многие люди работают неофициально и даже без открытия ФЛП, поэтому им почти нереально будет получить выплаты.

Все же помощь на период карантина – это до сих пор проблема, которую наша власть нормально не решила. Непонятно, освобождается ли бизнес от уплаты налогов, будут ли кредитные каникулы и тому подобное.

Конечно, нам еще предстоит увидеть постановление КГГА об усилении противоэпидемических мер, но сейчас граждане не надеются увидеть в них какую-то значительную помощь.

Уроки первого локдауна

С начала первого локдауна в Украине прошло больше года, и с тех пор у власти была возможность хорошо подготовиться к новым вспышкам болезни и понять, какие ограничения нужны, а какие нет.

Первые карантинные меры на территории Украины были относительно лояльными, хотя и негативно повлияли на многие бизнесы. Но только в апреле ввели действительно жесткие ограничения.

Многое из того, что вводится сейчас в Киеве, является отголоском того, что было в апреле прошлого года. Конечно, если судить по словам Кличко.

Да, запрет работы большинства заведений и общественного транспорта для общего пользования является правильным решением, ведь там самая большая опасность распространения заболевания.

Конечно, в прошлый раз общественный транспорт совсем останавливали, но сейчас для этого просто нет возможности.

Предположим, что в столице введут только те запреты, о которых говорил Кличко. В таком случае в Киеве во время локдауна останется много нерешенных вопросов.

Фактически, никто не будет запрещать посещать парки и скверы, собираться на открытом воздухе большим группам лиц или же посещать спортплощадки.

Даже учитывая, что на открытом воздухе вирус не так сильно распространяется, поездка “на шашлыки” может легко вылиться в новые кейсы.

Кроме того, сейчас в Киеве необходимость ограничений диктуется заполненностью больниц. В то же время, мы знаем, у кого сложнее всех протекает заболевание коронавирусом – у людей пожилого возраста.

Есть значительная потребность в том, чтобы именно они оставались дома. Да, им нужно минимум ходить в магазин за продуктами, однако этот вопрос можно было бы легко решить.

Например, власти могли бы компенсировать стоимость доставки продуктов из магазинов, или задействовать ряд служб доставки, которые сегодня работают в Украине, в случае, когда ее заказывает человек старше определенного возраста. Или же ввести время, когда в магазины допускают людей пожилого возраста.

Кстати, о магазинах. Вот кто-кто, а они научились ответственно относиться к ситуации. Еще до объявления новых карантинных мер одна из сетей супермаркетов установила ограничение на количество посетителей, которые могут одновременно находиться в магазине. И самое главное – контролировала это.

Тема контроля также важна для киевской власти.

– Всех закрыть и все запретить. Неужели? А вечеринки для мажоров можно. Почему ни разу не ввели карантин с 21 до 5 утра, как в Европе? Сейчас всех под замок, а после – идите целуйте кресты, жарьте шашлыки, – пишет в Facebook киевлянка Виктория.

И действительно, комендантский час был бы хорошим решением для столичной власти для сдерживания эпидемии. Да, его результативность в европейских странах можно ставить под вопрос, но главное, что он дает – контроль.

Если мы не можем контролировать передвижения людей днем, то стоит хотя бы делать это ночью. Чтобы у патрулей полиции была возможность останавливать граждан, решивших погулять вечером.

Да, это не остановит вообще всех любителей вечеринок, но потенциальная невозможность добраться домой до утра и контроль за этим должны как минимум уменьшить их количество.

В общем, прошло больше года с начала пандемии коронавируса и введения первых ограничений, но местные власти до сих пор не учитывают все риски распространения болезни.

Все же радует то, что сейчас инициативу на себя взяла именно местная власть, которая еще несколько месяцев назад выступала против ограничений.

Киевские руководители многому научилась за этот год, но им нужно мыслить немного “вне рамок”.

Ведь если мы будем работать на опережение и лучше анализировать, какие запреты дают результат, а какие – нет, то и эпидемия скорее пойдет на спад. Но каждому из нас нужно еще раз вспомнить, что в мире царит эпидемия, и следовать рекомендациям. Ведь ситуация, которая сложилась в Киеве, также и наша вина.