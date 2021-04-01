Панические атаки после Covid-19: как преодолеть

Тот, кто болел Covid-19, знает, что кроме направленности на легкие коронавирус несет еще и психотропный компонент. Когда возникают приступы кашля, к ним присоединяются и панические атаки: страх умереть от удушья. Затем это перерастает в депрессивные настроения.

Не у всех выздоровление проходит быстро, и панические атаки напоминают о себе еще долго. Как избавиться от неприятного ощущения Фактам ICTV рассказала врач-невролог клиники Оберег Анастасия Гончар.

— Да, панические атаки похожи на состояние при коронавирусной инфекции, но отличить их очень просто. Паника длится 15-20 минут, а коронавирусная тревожность — на протяжении всего заболевания или острого периода, — пояснила врач.

Что такое паническая атака

Каждый хотя бы раз в жизни испытывал внезапный приступ страха, когда мурашки по коже, сердце выпрыгивает, холод в конечностях, головокружение, сухость во рту. Иногда это возникает без причины, иногда она все же есть, например, экзамен или выступление перед большой аудиторией. Это и называется панической атакой.

При панике может возникнуть страх смерти, потому что состояние напоминает сердечный приступ. Но на самом деле панические атаки не угрожают жизни.

Паническая атака — состояние распространенное, особенно сейчас, когда она возникает не только во время коронавирусной болезни и после нее, но и у здоровых. Таким образом страх заболеть Covid-19, социальная изоляция, чувство неопределенности и тревоги за будущее ухудшают самочувствие людей.

Группы риска

Если человек страдал паническими расстройствами и раньше, то после коронавируса атаки могут участиться. Так, женщины страдают от приступов чаще, чем мужчины. Среди причин возникновения паники прослеживаются и генетические факторы, особенности темперамента (тревожность, возбуждение, невротизм). В анамнезе также психологические травмы, стрессы, семейное насилие и нейробиохимические процессы мозга.

— Лечение панического расстройства включает в себя различные методики и практики. Это и психотерапия, и майндфулнес, и медикаментозное лечение препаратами из группы антидепрессантов или анксиолитиков, — говорит Анастасия Гончар.

Помоги себе сам

Когда произошел приступ, старайтесь настроить себя позитивно. Поймите, от панической атаки вы не умрете. Поэтому сфокусируйтесь на предметах, находящихся рядом. Рассматривая их и обдумывая их вид, называйте их вслух (например — дерево, дом, почтовый ящик, детский велосипед, обочины), прикасайтесь к предметам.

Оставайтесь на месте: приступ скоро прекратится. Контролируйте дыхание, сделайте несколько дыхательных упражнений. Дышите спокойно, медленно, считая до 5, вдох на счет 5, затем задержка дыхания на счет 5, выдох на счет 5. Повторить 5 раз.

Примените технику “заземление”. Удобно сядьте, поставьте ноги на пол всей стопой, расслабьтесь и почувствуйте вес своего тела. Оно надежно размещено, находится в безопасности.

Поможет любая релаксационная гимнастика, йога, гимнастика Джекобсона (последовательное напряжение и расслабление отдельных групп мышц).

Паника — это нормальная реакция организма. Но сейчас, когда к стремительному темпу напряженной жизни, стрессам добавился еще и коронавирус, организм дает сбой. Иногда, кажется, на ровном месте. Подробнее об этом читайте в материалах Фактов ICTV.