Всемирная организация здравоохранения отмечает, что темпы вакцинации от Covid-19 в Европе очень низкие. Только 10% населения на сегодня получили 1 дозу вакцины.

А Украина и вовсе может оказаться в числе аутсайдеров по вакцинации от Covid-19. Чтобы привить 75% населения страны такими темпами, которые есть сейчас, необходимо около 10 лет. Об этом пишет Bloomberg в Instagram.

Дэвид Фиклинг, редактор издания, утверждает, что в странах, где Covid-19 сейчас распространяется быстрее всего, коллективный иммунитет не возникнет ни в ближайшие годы, ни в ближайшее десятилетие.

— Например, таким странам как Украина и Бангладеш, потребуется 10 лет, чтобы вакцинировать 75% населения, — отметил Фиклинг.

Однако, нужно отметить, что распределение и поставка вакцин также идет медленно и неравномерно. Именно из-за этого охват вакцинацией низкий. Поэтому, необходимо применять медицинские и социальные меры безопасности, которые уже показали свою действенность.