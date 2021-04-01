Мужчина из Гвинеи был привит от лихорадки Эбола. Но заболел дважды. В первый раз болезнь отступила, и анализы показали отсутствие вируса в организме. Но через полгода лихорадка Эбола вернулась. Мужчина не выжил. А при жизни успел заразить 91 человека, спровоцировав вспышку Эболы в регионе.

Результаты исследования показали, что смертельный вирус может скрываться в организме еще долго.

Дело в том, что те, кто болел лихорадкой Эбола, должны находиться под контролем врачей. Мужчина из Гвинеи один раз сдал тест, тот оказался отрицательным, и он исчез из поля зрения медиков. А через полгода у него снова появились симптомы лихорадки.

Обычно, при вспышках возбудитель болезни попадает в организм человека из дикой природы, а затем передается другим людям.

— В этом же случае генетические тесты показали, что вирус, который спровоцировал второе заболевание мужчины, почти идентичен первому, то есть это был рецидив, а не новая инфекция от другого человека или животного, — сказал Майкл Вили, вирус-эксперт из медицинского центра Небраски, который помог расследовать дело.

Вспышек Эболы становится все больше, говорят ученые, и как видим, возрастает вероятность рецидивов.

Ранее у двух медицинских работников, перенесших Эболу при лечении больных в Африке, вирус еще долго выявлялся после выздоровления — у шотландской медсестры в спинномозговой жидкости и у американского врача Яна Крозье в глазах. Но эти рецидивы были обнаружены быстро и не породили новых вспышек.

Этих медиков и мужчину в Африке лечили антителами во время первичного заражения. Считается, что это способствует повышению иммунной системы, и исследования показывают, что они улучшают показатели выживаемости.

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Но рецидивы вызывают беспокойство у врачей. Ведь у таких пациентов недостаточно сильный иммунный ответ, и они могут быть склонны к рецидивам, когда антитела исчезают. На данный момент это только теория, подчеркнули исследователи.

Симптомами Эболы могут быть внезапная лихорадка, боль в мышцах, головная боль, боль в горле, рвота, диарея, сыпь и кровотечение. Уровень летальности колеблется от 25% до 90%. Подробнее о вирусе Эболе читайте на Фактах ICTV.