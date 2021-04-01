Все больше женщин и мужчин стремятся к тому, чтобы их кожа, волосы и тело оставалось молодым и здоровым. Поэтому люди активно популяризировали инъекционное омоложение — мезотерапию.

Опытный дерматолог, трихолог, и косметолог Анна Долгополая рассказала Факти ICTV о эффекте от мезотерапии для лица, тела и волос, основных показаниях и противопоказаниях.

Что такое мезотерапия

Мезотерапия — это инъекционная процедура, во время которой с помощью тонкой иглы в кожу вводится “коктейль” из активных веществ (витамины, гиалуроновая кислота, аминокислоты, микроэлементы, пептиды).

Процедура может быть разных видов: волосы, спины, лица, рук, бедер, живота, ягодиц и зоны декольте. Ее могут проводить женщинам и мужчинам любого возраста, начиная с 18 лет.

Заметить первые изменения можно уже после первого введения препарата. Вся процедура длится 15-30 мин., в зависимости от площади выбранной зоны.

— В зависимости от проблемы для получения устойчивого результата необходимо от четырех до 12 процедур с интервалом от нескольких дней до 2-4 недель, — отметила врач.

Эффект от мезотерапии может сохраняться от трех месяцев до нескольких лет. Сколько он будет длиться в каждом конкретном случае — можно оценить после нескольких процедур.

Виды мезотерапии:

Инъекционная – препараты доставляются в средние слои кожи с помощью шприцов с ультратонкими иглами;

Аппаратная – мезококтейль наносится на кожу, а затем это место обрабатывается насадкой аппарата. Проницаемость клеточной мембраны во время процедуры повышается почти в 400 раз;

Мезороллером – с помощью специального ролика, поверхность которого покрыта короткими тонкими иглами. Сначала препарат наносят на кожу, а потом прокатывают роликом, чтобы мезококтейль достиг глубоких слоев;

Фракционная – микроинъекционная методика. Уколы делают специальной насадкой с микроиглами, покрытыми серебром. Глубина введения – до нескольких мм;

Кислородная – препарат проникает в кожу под давлением струи кислорода;

Лазерная – кожа насыщается полезными веществами под воздействием инфракрасного лазера.

Мезотерапия для лица

Важно, чтобы мезотерапию проводили высококвалифицированные дерматологи и косметологи со специальным образованием. Ведь для правильного выбора действующего препарата необходимы глубокие знания в дерматологии, фармакологии и рефлексии. В каждом отдельном случае тип препаратов и метод их введения косметолог определяет индивидуально.

Показания:

возрастные изменения (сетка мелких и глубоких сморчков);

пигментaция;

потеря тонуса, сухость кожи, тусклый цвет;

темные круги и мешки под глазами;

застойные пятна постакне;

подготовка и восстановление после пластических операций и агрессивных процедур (пилинги, шлифовки).

Мезотерапия для волос

— Внешний вид и здоровье волос в значительной степени зависят от полноценного питания волосяных луковиц. Препараты для мезотерапии волос содержат ферменты, аминокислоты, гиалуроновая кислота, витамины и микроэлементы, растительные экстракты, факторы роста, которые улучшают кровоснабжение волосистой части головы, стимулируют рост волос, препятствуют их выпадению, — утверждает Долгополая.

Показания:

алопеция;

сухость и ломкость;

ослабление волос в результате окрашивания, завивки, обесцвечивания, выгорания на солнце, диетического питания, стрессов и других

негативных воздействий;

преждевременные поседение;

жирная кожа головы.

— Мезотерапия также может помочь в лечении целлюлита, локальных жировых отложений, уменьшить растяжки и рубцы на теле. По волос, то процедура помогает восстановить густоту бровей и зарастить пробелы, — отметила врач.

Противопоказания к мезотерапии

Беременность, лактация;

Острые инфекционные заболевания;

Кожные заболевания в активной стадии

эпилепсия;

эпилепсия; Хронические заболевания в стадии обострения;

Нарушение свертываемости крови в результате заболеваний (гемофилия) или применения антикоагулянтов или дезагрегантов;

Склонность к келоидных рубцов;

Индивидуальная непереносимость компонентов, которые используют во время процедуры.

Преимущества и недостатки мезотерапии

Преимущества: во время процедуры человек может чувствовать незначительный дискомфорт и неприятные ощущения, но не боль. Также после мезотерапии нет ничего долгого реабилитационного периода. Это хорошая возможность устранить косметические дефекты и оздоровить организм.

Недостатки: нужно внимательно выбирать косметолога, который имеет опыт работы, ведь работа некомпетентного человека может навредить здоровью. Кроме того, людям склонным к аллергии могут не подходить некоторые компоненты, содержащиеся в составе. Могут также возникать синяки, если во время инъекции врач задел капилляр. Иногда происходят осложнения, такие как инфекция на коже, отечность и некроз тканей.

Стоимость процедуры

— Стоимость такой процедуры зависит от препарата, места проведения — больница или частный кабинет и квалификация врача. В среднем от 600 грн. Лично я очень люблю эту процедуру и раз в год обязательно прохожу курс для поддержания молодости и качества кожи, — добавила она.

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