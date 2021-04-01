Смех не вылечит все болезни, однако есть научные подтверждения, что он способствует умственному расслаблению, снижает давление, уменьшает боль, повышает иммунитет и даже обеспечивает физическую активность.

В День смеха в Центре общественного здоровья Украины назвали семь причин, почему стоит смеяться каждый день.

Смех расслабляет

Чтобы снять напряжение, как физическое так и эмоциональное, надо хорошенько посмеяться. Этого заряда хватит где-то на 45 минут.

Укрепляет иммунитет

За счет снижения уровня гормонов стресса во время смеха увеличивается количество иммунных клеток и антител, борющихся с инфекциями и болезнями.

Стимулирует выброс эндорфинов

Эндорфины — естественные обезболивающие, они временно могут облегчить хроническую боль.

Стимулирует работу органов

В частности, повышает частоту сердечных сокращений, глубину дыхания, то есть стимулирует сердце, легкие и мышцы, а также улучшает работу кровеносных сосудов и увеличивает кровоток, что помогает защитить от сердечных приступов и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Сжигает калории

Смех не заменит поход в спортзал, однако исследования подтвердили, что смех в течение 10-15 минут в день может сжечь примерно 40 калорий. Этого достаточно, чтобы сбросить пару килограммов в год.

Улучшает качество жизни

Юмор и позитивное общение укрепляют отношения с друзьями и семьей, а также помогает справляться с трудными ситуациями.

Способствует долголетию

Исследования показывают, что люди с хорошим чувством юмора живут дольше. Поэтому шутите и смейтесь на здоровье!

День смеха или дурака ежегодно отмечается 1 апреля. До сих пор о точном происхождении праздника ничего неизвестно.

Где и когда появился День смеха — в материале Фактов ICTV.