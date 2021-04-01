В США произошла производственная ошибка на заводе в Балтиморе, занимающемся созданием вакцины против Covid-19 от компании Johnson & Johnson.

По словам приближенного источника, это привело к браковке партии компонентов. Таким образом могли быть непригодными 15 млн доз вакцины.

Однако эту партию компонентов не использовали на дальнейших этапах производства. По этой причине нет никаких опасений относительно того, что этим препаратом мог кто-то вакцинироваться.

Предприятие в Балтиморе еще не получило авторизацию для самостоятельного изготовления компонентов. По этой причине для производства вакцины используют компоненты с других заводов.

По словам источника, в Johnson & Johnson заявили, что это никак не повлияет на обязательство компании перед правительством США относительно поставок вакцины против коронавируса.

Вакцина Johnson & Johnson

Всемирная организация здравоохранения уверяет, что вакцина против Covid-19 компании Johnson&Johnson безопасна и эффективна против мутировавших штаммов заболевания.

В организации сообщили, что препарат доказал свою эффективность в государствах, где обнаружили несколько видов коронавируса. Также ВОЗ разрешила применение вакцины Johnson&Johnson в экстренных случаях. В то же время препарат этой компании — одна из первых однодозовых вакцин, внесенных в список ВОЗ.