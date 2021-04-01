Случаи тромбоза не связаны с применением вакцины AstraZeneca — ЕМА

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) снова подтвердило безопасность Covid-вакцины AstraZeneca.
По данным агентства, случаи возникновения тромбозов и вакцинация препаратом Astrazeneca (теперь называемой Vaxzevria) не связаны.
Комитет по оценке рисков фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства по лекарственным средствам провел исследования, чтобы объяснить эти случаи.
Специалисты пришли к выводу, что связь между возникновением тромбов с вакциной — не доказана. Однако ЕМА проводит дальнейшие исследования. Агентство считает, что польза от Covid-вакцины AstraZeneca превышает потенциальные риски возникновения побочных эффектов.
Вакцина AstraZeneca
Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам уже подтвердило безопасность вакцинации препаратом AstraZeneca. Недавно более десятка стран-членов Евросоюза приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за случаев возникновения тромбов после иммунизации организма.
Однако Всемирная организация здравоохранения призвала продолжить использование вакцины против коронавируса. В ЕМА уверяют, что нет связи между образованием тромбов вен головного мозга у людей, получивших дозу препарата AstraZeneca.
Источник: ЕМА