Как уберечься от кражи или подмены ребенка в роддоме

Будущие родители, которые идут в роддом может даже и не подозревать, что их новорожденного ребенка могут похитить. Поэтому им следует знать, как уберечься от кражи или подмены ребенка.

Об этом подробнее рассказал адвокат-криминалист Сергей Костыря в одном из выпусков проекта на СТБ Тайны ДНК. По его словам, сложность данной категории дел и недоработка законодателя – срок давности.

По самому тяжкому преступлению установлен срок давности 15 лет. Если подмену ребенка или кражу выявят позже, чем через 15 лет, то никто никакой уголовной ответственности не понесет.

— Еще одна сложность — нелегко, а то и невозможно установить, кто именно подменил ребенка. В роддоме работает очень много персонала, имеющего доступ к детской комнате, — отметил адвокат-криминалист.

Наказание

Если ребенка подменили в результате врачебной халатности — это один вариант развития событий. А если ребенка подменили с целью продать — это уже торговля людьми. За каждое из этих преступлений можно получить до 5 лет тюрьмы.

Как уберечься

Во всех странах мира уже отказались забирать детей при рождении. Они рождаются и постоянно находятся возле мамы. Если у него проблемы со здоровьем, ребенка переводят в реанимацию исключительно вместе с мамой. А в государственных роддомах Украины все еще могут куда-то нести ребенка после того, как роженица родила. Это незаконно — ребенок всегда должен находиться рядом с мамой.

Специалист советует не отдавать ребенка после родов. Это законное право мамы, запретить куда угодно забирать ее ребенка. Ведь с момента рождения ребенка мать несет ответственность за него и все манипуляции с ребенком должны происходить исключительно с разрешения и в присутствии мамы.

— Я бы предложил также фиксировать детей во время рождения, как нас фиксируют на паспорт — делать фото и видео. А также с самого рождения у нас есть хорошая черта — наши отпечатки пальчиков. Пусть родители снимут отпечатки пальцев ребенка — если есть желание, это легко можно сделать. И тогда никто не сможет подменить. Звучит, как фантастика, но в других странах такое есть, — добавил эксперт.

Медицинская помощь во время родов

Тариф на помощь при родах в рамках программы медицинских гарантий на 2021 год увеличен до 10 382 грн, Национальная служба здоровья Украины сообщает также о введении нового пакета — Ведение беременности в амбулаторных условиях.

399 медицинских учреждений, законтрактованных НСЗУ, уже получили более 1,8 млрд грн. Также с апреля 2021 года возрастет тариф для оказания помощи детям, которые родились с весом тела менее 1,5 кг, пока сумма составляет 98,5 тыс. грн.

Подробнее о медицинской помощи во время родов в Украине читайте на Фактах ICTV.