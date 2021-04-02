В Израиле начали закрывать отделения больниц, предназначенных для лечения больных коронавирус. Это связано с тем, что в декабре в стране вакцинировали большую часть населения, что привело к снижению уровня распространения Covid-19.

Больницы Израиля сообщили, что сейчас они почти не принимают новых пациентов с коронавирусом в специально отведенных отделениях. Так, 30 марта в больнице Рамбам, Ассута, Меир не приняли ни одного нового больного, хотя еще месяц назад за день госпитализировали 15-20 человек.

В больницы Шиба и Бейлинсон госпитализировали по одному больному с подозрением на Covid-19.

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В Минздраве Израиля отметили, что в настоящее время в стране зафиксировано 385 серьезных случаев коронавируса, в отличие от почти 1 200 пациентов, которых лечили еще в январе.

По данным издания Bloomberg, в Израиле наибольший уровень полностью вакцинированного населения. Обе дозы получили 52,6% граждан, а всего введено 10 млн доз.

Вакцинация в Украине

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что темпы вакцинации от Covid-19 в Европе очень низкие. Только 10% населения сегодня получили одну дозу вакцины.

Украина может оказаться среди аутсайдеров по вакцинации от Covid-19. Ведь для того, чтобы привить 75% населения страны такими темпами, которые есть сейчас, необходимо около 10 лет. Также по состоянию на 2 апреля в стране зафиксировали рекордное количество смертей — 433, и новых случаев коронавируса — 19893.

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Источник: Ynet