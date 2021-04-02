Будет ли в Украине жесткий карантин — ответ Степанова

В Министерстве здравоохранения не видят необходимости вводить общенациональный жесткий карантин в Украине.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии Фактам ICTV.

— Мы не видим необходимости вводить общенациональный жесткий карантин. Мы движемся по стратегии адаптивного карантина в рамках региона. В этом нет необходимости. Если все будут выполнять наши правила и рекомендации, тогда будет все проще и вопроса такого не возникнет, — отметил он.

По словам министра, карантин, который действует до 16 апреля, могут продлить, если ситуация в регионах с красной зоной не стабилизируется. Есть определенные критерии, по которым определяют, может ли регион переходить в определенную зону.

— Всего есть пять критериев — уровень госпитализаций, заполненность коек с кислородом, динамика госпитализаций, охват тестирования и коэффициент выявления случаев. Если есть превышение хотя бы двух из пяти критериев, то регион переходит в красный уровень. А когда критерии стабилизируются, то жесткие ограничения отменяются, — пояснил министр.

Степанов добавил, что три западные области Украины — Черновицкая, Ивано-Франковска и Закарпатская первыми оказались в красном уровне опасности. Сейчас там ситуация почти полностью стабилизировалась.

— Я думаю, что в ближайшие дни мы начнем их выводить из красной зоны как только снизится уровень госпитализаций. Но в то же время заполняемость коек уже менее 50% по сравнению с прошлыми 90%, — добавил он.

В Офисе президента также рассказали об общенациональном локдауне. По словам заместителя председателя Офиса президента Кирилла Тимошенко, в Украине локдаун пока вводить не будут.

Власть будет придерживаться концепции адаптивного карантина и вводить жесткие ограничения только локально.