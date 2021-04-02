Люди, младше 60 лет, не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca.

Об этом заявили эксперты немецкой комиссии по вакцин STIKO.

— Пока соответствующие данные не будут доступны, STIKO рекомендует людям до 60 лет вместо второй дозы AstraZeneca вводить дозу мРНК-вакцины через 12 недель после первой прививки, — отметили эксперты.

К вакцинам мРНК относятся препараты, которые производят компании Pfizer-BioNTech и Moderna. Также эксперты добавили, что сейчас нет научных доказательств безопасности смешанной серии вакцин.

Руководитель комитета Томас Мартинес отметил, что результаты из экспериментов на животных показывают, что иммунная реакция после второй дозы, сделанной другой вакциной, такая же.

— Все еще нужно научно доказать, насколько хороша защиту в таком случае для людей. Надеюсь, данные скоро будут доступны, — подчеркнул Мартинес.

31 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) вновь подтвердило безопасность Covid-вакцины AstraZeneca.

Читайте Канада приостановила использование AstraZeneca для людей младше 55 лет

По данным агентства, случаи возникновения тромбозов и вакцинация препаратом Astrazeneca (теперь называемой Vaxzevria) не связаны. Сейчас ученые продолжают приводить исследования вакцины.

Подробнее о вакцине от коронавируса AstraZeneca читайте на Фактах ICTV.