По состоянию на утро 2 апреля в Киеве за сутки обнаружили 1 164 новых случая коронавируса. Всего в столице Украины заболели 164 605 человек с начала пандемии.
За последние сутки в Киеве 1 710 человек вакцинировались против заболевания. Всего в Украине 267 833 человека иммунизировались от Covid-19.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
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- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.