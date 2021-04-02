По состоянию на утро 2 апреля в Киеве за сутки обнаружили 1 164 новых случая коронавируса. Всего в столице Украины заболели 164 605 человек с начала пандемии.

За последние сутки в Киеве 1 710 человек вакцинировались против заболевания. Всего в Украине 267 833 человека иммунизировались от Covid-19.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: