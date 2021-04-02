Почти каждый седьмой пациент с коронавирусом испытывает его симптомы как минимум 12 недель после болезни — то есть страдает постковидным синдромом.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в Великобритании. Управление национальной статистики (ОНС) заявило, что в нем приняли участие 21 622 случайно выбранных человека, переболевших коронавирусом с марта 2020 года по март 2021 года.

По результатам исследования оказалось, что самыми популярными симптомами постковидного синдрома в Великобритании являются усталость, боль в мышцах, трудности с концентрацией внимания, потеря вкуса и запаха. Они были в 13,7% пациентов не менее года.

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Также ученые выяснили, кто чаще всего страдает от постковидного синдрома. Женщины чаще (14,7%) сообщали о длительных симптомах Covid-19, чем мужчины (12,7%).

В то же время люди в возрасте 35 — 49 лет чаще сообщали о симптомах через пять недель (25,6%).

Исследование провели путем случайной выборки пациентов, у которых каждый месяц спрашивали о симптомах. Также в Управлении национальной статистики провели опросы среди жителей Великобритании. О длительных симптомах коронавируса сообщили 1,1 млн человек.

По словам руководителя по анализу здоровья и жизненных событий ОНС Бена Хамберстоуна, постковидний синдром — это новое явление, которое еще не изучено до конца.

Постковидний синдром у украинцев

До 70% пациентов, которые выздоровели от коронавируса, нуждаются в реабилитации продолжительностью от трех до шести месяцев.

Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, в Украине значительно возросли риски постковидного синдрома в связи с британским штаммом.

Подробнее о постковидном синдроме в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Office for National Statistics (ONS)