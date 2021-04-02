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Факты / Lifestyle
Тетяна Забожко |

В Украине зафиксировали рекордное количество смертей и новых случаев коронавируса

По состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировано 19 893 новых случая коронавирусной болезни Covid-19. В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника.

коронавірус в україні

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 5 040 человек;
  • летальных случаев – 433;
  • выздоровели – 10 287 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 128 727 (в том числе методом ПЦР – 58 944, методом ИФА – 22 564, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 -– 47 219).

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 1 711 630 человек;
  • выздоровели – 1 333 370 человек;
  • летальных исходов – 33 679;
  • проведено ПЦР-тестов — 8 238 849.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.

19 097 человек вакцинировано против Covid-19 за сутки 1 апреля 2021 года в Украине.

267 833 человека привито от начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили две дозы) – два человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

  • м. Киев – 1164 случая/1710 прививок;
  • Винницкая область – 815 случаев/800 прививок;
  • Волынская область – 522 случая/570 прививок;
  • Днепропетровская область – 1178 случаев/1340 прививок;
  • Донецкая область – 852 случая/640 прививок;
  • Житомирская область – 855 случаев/850 прививок;
  • Закарпатская – 389 случаев/730 прививок;
  • Запорожская область – 755 случаев/960 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 415 случаев/837 прививок;
  • Киевская область – 1156 случаев/930 прививок;
  • Кировоградская область – 166 случаев/460 прививок;
  • Луганская область – 187 случаев/440 прививок;
  • Львовская область – 1668 случаев/1160 прививки;
  • Николаевская область – 456 случаев/830 прививок;
  • Одесская область – 1608 случаев/630 прививок;
  • Полтавская область – 693 случая/870 прививок;
  • Ровенская область – 635 случаев/480 прививок;
  • Сумская область – 786 случаев/500 прививок;
  • Тернопольская область – 710 случаев/490 прививок;
  • Харьковская область – 1494 случая/1030 прививок;
  • Херсонская область – 221 случай/40 прививок;
  • Хмельницкая область – 1351 случай/700 прививок;
  • Черкасская область – 768 случаев/1440 прививок;
  • Черновицкая область – 466 случаев/400 прививок;
  • Черниговская область – 583 случая/260 прививок.

Прививки проводились 147 мобильными бригадами по иммунизации и 791 пунктом вакцинации.

По состоянию на 1 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 393 078 человек.

Карта коронавірусу в Україні станом на 2 квітня 2021 року

Статистика коронавируса 1 апреля

Для сравнения по состоянию на 1 апреля в Украине за сутки заболело 17 569 человек, среди них – 813 детей и 486 медработников.

Умер в течение суток 421 человек. Выздороветь удалось 9 602 гражданам.

Подробнее о статистике коронавируса 1 апреля читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: УНИАН

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