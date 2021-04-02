По состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировано 19 893 новых случая коронавирусной болезни Covid-19. В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 5 040 человек;
- летальных случаев – 433;
- выздоровели – 10 287 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 128 727 (в том числе методом ПЦР – 58 944, методом ИФА – 22 564, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 -– 47 219).
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 1 711 630 человек;
- выздоровели – 1 333 370 человек;
- летальных исходов – 33 679;
- проведено ПЦР-тестов — 8 238 849.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.
19 097 человек вакцинировано против Covid-19 за сутки 1 апреля 2021 года в Украине.
267 833 человека привито от начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили две дозы) – два человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- м. Киев – 1164 случая/1710 прививок;
- Винницкая область – 815 случаев/800 прививок;
- Волынская область – 522 случая/570 прививок;
- Днепропетровская область – 1178 случаев/1340 прививок;
- Донецкая область – 852 случая/640 прививок;
- Житомирская область – 855 случаев/850 прививок;
- Закарпатская – 389 случаев/730 прививок;
- Запорожская область – 755 случаев/960 прививок;
- Ивано-Франковская область – 415 случаев/837 прививок;
- Киевская область – 1156 случаев/930 прививок;
- Кировоградская область – 166 случаев/460 прививок;
- Луганская область – 187 случаев/440 прививок;
- Львовская область – 1668 случаев/1160 прививки;
- Николаевская область – 456 случаев/830 прививок;
- Одесская область – 1608 случаев/630 прививок;
- Полтавская область – 693 случая/870 прививок;
- Ровенская область – 635 случаев/480 прививок;
- Сумская область – 786 случаев/500 прививок;
- Тернопольская область – 710 случаев/490 прививок;
- Харьковская область – 1494 случая/1030 прививок;
- Херсонская область – 221 случай/40 прививок;
- Хмельницкая область – 1351 случай/700 прививок;
- Черкасская область – 768 случаев/1440 прививок;
- Черновицкая область – 466 случаев/400 прививок;
- Черниговская область – 583 случая/260 прививок.
Прививки проводились 147 мобильными бригадами по иммунизации и 791 пунктом вакцинации.
По состоянию на 1 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 393 078 человек.
Статистика коронавируса 1 апреля
Для сравнения по состоянию на 1 апреля в Украине за сутки заболело 17 569 человек, среди них – 813 детей и 486 медработников.
Умер в течение суток 421 человек. Выздороветь удалось 9 602 гражданам.
Подробнее о статистике коронавируса 1 апреля читайте в материале Фактов ICTV.