По состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировано 19 893 новых случая коронавирусной болезни Covid-19. В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 5 040 человек;

летальных случаев – 433 ;

; выздоровели – 10 287 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 128 727 (в том числе методом ПЦР – 58 944, методом ИФА – 22 564, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 -– 47 219).

За все время пандемии в Украине:

заболели – 1 711 630 человек;

выздоровели – 1 333 370 человек;

летальных исходов – 33 679;

проведено ПЦР-тестов — 8 238 849.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.

19 097 человек вакцинировано против Covid-19 за сутки 1 апреля 2021 года в Украине.

267 833 человека привито от начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили две дозы) – два человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

м. Киев – 1164 случая/1710 прививок;

Винницкая область – 815 случаев/800 прививок;

Волынская область – 522 случая/570 прививок;

Днепропетровская область – 1178 случаев/1340 прививок;

Донецкая область – 852 случая/640 прививок;

Житомирская область – 855 случаев/850 прививок;

Закарпатская – 389 случаев/730 прививок;

Запорожская область – 755 случаев/960 прививок;

Ивано-Франковская область – 415 случаев/837 прививок;

Киевская область – 1156 случаев/930 прививок;

Кировоградская область – 166 случаев/460 прививок;

Луганская область – 187 случаев/440 прививок;

Львовская область – 1668 случаев/1160 прививки;

Николаевская область – 456 случаев/830 прививок;

Одесская область – 1608 случаев/630 прививок;

Полтавская область – 693 случая/870 прививок;

Ровенская область – 635 случаев/480 прививок;

Сумская область – 786 случаев/500 прививок;

Тернопольская область – 710 случаев/490 прививок;

Харьковская область – 1494 случая/1030 прививок;

Херсонская область – 221 случай/40 прививок;

Хмельницкая область – 1351 случай/700 прививок;

Черкасская область – 768 случаев/1440 прививок;

Черновицкая область – 466 случаев/400 прививок;

Черниговская область – 583 случая/260 прививок.

Прививки проводились 147 мобильными бригадами по иммунизации и 791 пунктом вакцинации.

По состоянию на 1 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 393 078 человек.

Статистика коронавируса 1 апреля

Для сравнения по состоянию на 1 апреля в Украине за сутки заболело 17 569 человек, среди них – 813 детей и 486 медработников.

Умер в течение суток 421 человек. Выздороветь удалось 9 602 гражданам.

Подробнее о статистике коронавируса 1 апреля читайте в материале Фактов ICTV.