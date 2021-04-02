Сегодня, 2 апреля – Всемирный день распространения информации об аутизме. Дата актуальная для Украины. Во-первых, как свидетельствует статистика ряда профильных благотворительных организаций и фондов, в нашей стране живут более 100 тысяч детей с аутизмом. Хотя официально их зарегистрировано всего порядка 5 тысяч.

Во-вторых, из-за недостатка полной и авторитетной информации в обществе наблюдается предвзятое отношение к людям с диагнозом “аутизм”. Среди них одни действительно испытывают определенные сложности с общением и обучением, зато другие обладают поистине выдающимися способностями. Подробно об аутизме Фактам ICTV рассказали детский невролог Светлана Мороз и клинический психолог Павел Очеретный.

Как их называть

Ни в коем случае не “аутисты”, но – “люди с аутизмом”! Потому что прежде всего мы оцениваем личность с ее особенными, отличными от большинства способностями и потребностями. И только потом – диагноз. Зная и помня об этом, мы сможем реально помочь людям с нарушениями развития полноценно адаптироваться в социуме: жить, учиться, любить, строить отношения, заниматься любимым делом.

Образ жизни

Симптоматика аутизма настолько обширна, что ученые договорились обозначать ее более точным и емким термином – “расстройства аутистического спектра”.

— Называть “аутизм” болезнью крайне некорректно. Потому что аутизмом невозможно заболеть и его невозможно вылечить, — настаивает детский невролог Светлана Мороз. – С аутизмом можно только родиться. С ним человек приходит в этот мир, с ним доживает до преклонных лет. Другой вопрос, как сделать так, чтобы качество их жизни имело достойный уровень. В этом и состоит главная задача специалистов, работающих с такими подопечными. А именно – с помощью специальных программ по развитию и обучению корректировать нарушения и отклонения.

Когда ставят диагноз

По словам Светланы Мороз, поскольку специфического анализа на выявление аутистических расстройств нет, их диагностируют, наблюдая за поведением ребенка.

Дети, страдающие аутизмом, часто не могут поддержать простую беседу, склонны вновь и вновь повторять одни и те же движения, одни и те же слова. Они категорически против малейших изменений в раз и навсегда заведенном распорядке, не умеют адаптироваться к коллективным занятиям, предпочитая замкнутость и одиночество. Свои мысли озвучивают путем многократного повторения знакомых слов и предложений.

— На самом деле аутизм – очень непростой диагноз, — отмечает Светлана Мороз. — Крайне непрофессионально ставить его, руководствуясь каким-то одним параметром: смотрит или не смотрит ребенок в глаза, общается со сверстниками или не общается. О диагнозе как таковом мы говорим только тогда, когда проявления нарушений серьезно мешают нашему пациенту учиться, развиваться.

Как распознать

Бытует мнение (опять-таки, ввиду недостатка должной информированности общества), что аутизм, дескать, возникает из-за недостатка родительского внимания. Это категорически не так! Повторимся, данное расстройство имеет не социальный, а биологический характер.

Действительно, иногда бывает сложно понять, кто перед вами: ребенок с расстройствами аутистического спектра или ребенок из неблагополучной семьи, который также довольно трудно идет на контакт, отстает в развитии. Но, в отличие от аутистических расстройств, такие проявления исчезнут, стоит мальчику или девочке поменять обстановку на более благоприятную.

— Врачебная, в частности, педиатрическая, практика показывает, — отмечает Светлана Мороз, — распознать аутистические расстройства с достаточно высокой степенью уверенности можно начиная с полуторагодовалого возраста. Чем раньше это произойдет, тем успешнее пройдет адаптация малыша к своему состоянию.

Риск рождения ребенка с аутизмом

Хотя механизмы, “включающие” аутизм еще до конца не изучены, тем не менее в ходе исследований было замечено, что появление на свет ребенка с аутистическим расстройством в той или иной степени провоцируют:

возраст будущих родителей (от 35 лет и выше);

прием определенных лекарственных препаратов в период беременности;

преждевременные роды.

Аутизм у взрослых

Важно знать: признаки аутистического расстройства у каждого человека свои, сугубо индивидуальные. Симптомов аутизма довольно много, и они варьируются по довольно широкой шкале: от полной асоциальности и атрофии речевого аппарата до раздражительности, обидчивости и неумения справляться с проблемами. Однако среди всех признаков аутизма специалисты выделяют те, которые наблюдаются чаще всего. Среди них:

трудности, возникающие при общении с другими людьми, не только с коллегами по работе, соседями, но даже с близкими родственниками;

лицо человека, страдающего аутизмом, часто напоминает маску, то есть лишено какой-либо мимики;

люди с аутизмом не могут смотреть в глаза собеседнику;

очевидны резкие смены настроения, перемежающиеся вспышками ярко выраженной раздражительности, гнева, а затем резкий переход к подавленному, апатичному, депрессивному состоянию;

отсутствие чувства вины, сострадания, эмпатии, сочувствия даже в отношении близких родственников и друзей;

предельно суженная сфера интересов, отсутствие любопытства, заинтересованности в чем-либо;

утрата чувства реального времени;

привычка снова и снова произносить одни и те же слова, повторять одни и те же движения.

Все эти симптомы являются основанием обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Для взрослых это врач-психотерапевт. Если это сделать своевременно, развитие расстройств удается успешно купировать.

Лекарство от аутизма

Лекарства от аутизма не существует. Это правда. И это нужно понимать со всей отчетливостью. Другой вопрос – препараты, способные облегчать некоторые симптомы аутистического расстройства, такие как резкие перепады настроения, повышенная активность, сменяющаяся замкнутостью и глубокой депрессией.

По словам Светланы Мороз, существует ряд программ, призванных помочь людям с аутизмом адаптироваться к базовым основам социума. Но универсальной методики здесь также не существует. Все очень личностно и индивидуально.

Есть масса примеров того, как дети с расстройствами аутистического спектра успешно учатся в обычных школах. Правда, здесь многое зависит от самих педагогов, от их умения чутко реагировать на потребности таких особенных учеников. Например, если им сложно отвечать у доски, на класс, можно разрешить им давать ответы письменно.

Что же касается успеха в профессии, то усидчивость, стремление к организованности, дисциплине, порядку, присущие людям с аутизмом, могут стать их неоспоримым конкурентным преимуществом на рынке труда.

Стать гением

— Социум для человека с аутизмом – это причудливое переплетение странностей и непонятностей. Им очень сложно понять, как нужно себя вести, как реагировать на слова и действия других людей, — рассказывает клинический психолог Павел Очеретный. — Но при всем этом люди с аутизмом не являются больными в общепринятом определении. Просто они – не такие. Их мозг работает иначе. Именно благодаря этой удивительной особенности многим из них удалось добиться ошеломительного успеха.

Примеров тому – множество. Самые яркие — художники Винсент Ван Гог и Энди Уорхол, ученый-натуралист Чарлз Дарвин, режиссер Стэнли Кубрик, актер Энтони Хопкинс, наконец гениальный программист Билл Гейтс.

Распространив с помощью этой публикации базовые сведения об аутизме, мы призываем к эмпатии и толерантности по отношению к тем, чье восприятие этого мира устроено несколько иначе. В конце концов, учитывая чрезвычайно широкий спектр диагностических симптомов аутизма, есть высокая степень вероятности, что, хотя бы один из этих признаков обнаружит у себя практически каждый.

Напомним, ранее Факты ICTV писали об исследованиях ученых, которые считают, что у очень умных мужчин могут родиться дети с аутизмом.