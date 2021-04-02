Новые штаммы в Украине и страна с наихудшей ситуацией в мире: коронавирус 2 апреля

Мутация Covid-19 в Украине, чрезвычайное положение в Молдове и постковидний синдром в мире. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе за 2 апреля.

В Украине впервые зафиксировали южноафриканский штамм коронавируса. Он более агрессивен, из-за чего в опасности находится большее количество украинцев.

Также в стране продолжает циркулировать британский штамм вируса. По состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировали рекордное количество смертей за сутки — 433 летальных случая.

Между тем в Минздраве назвали регионы, где сложная ситуация с коронавирусом — Львовская, Николаевская, Житомирская области и город Киев.

В то же время улучшилась ситуация в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Николаев с 3 апреля вводит жесткие карантинные ограничения из-за ухудшения Covid-ситуации. Так, общественный транспорт будет курсировать только в такое время: 6.30 — 9.00 и 16.30 — 19.00.

В то же время в Киеве такси Uber и Uklon будут возить на работу врачей во время действия карантинных ограничений.

Также эти компании будут доставлять пациентов в медучреждения на процедуры.

Генетик Александр Коляда заявил, что в ближайшее время коронавирус будет больше мутировать, будут появляться новые варианты, которые будут способствовать его распространению.

В ВОЗ назвали страну, где сейчас самая сложная ситуация с коронавирусом — это Бразилия. В стране циркулирует вариант вируса, который быстрее распространяется.

Между тем, британские ученые выяснили, что почти каждый седьмой пациент с коронавирусом чувствует его симптомы около 12 недель после болезни, то есть имеет постковидный синдром. Самые распространенные симптомы — усталость, боль в мышцах, трудности с концентрацией внимания, потеря вкуса и обоняния.

Кроме этого, в Великобритании обнаружили 30 случаев образования сгустков крови (тромбоза) на 18,1 млн прививок вакциной Oxford/AstraZeneca.

В то же время во Франции рассматривают возможность введения QR-кода для входа в рестораны и кафе. Его предлагают сделать вместо санитарных пропусков, которые требуют предоставления личных данных.

Китайская компания Sinovac намерена производить 2 млрд доз вакцины от Covid-19 в год. Так, во всем мире уже использовали более 100 млн доз их препарата.

В свою очередь Израиль закрывает отделения больниц, которые предназначены для лечения Covid-больных. Это связано с тем, что в декабре в стране вакцинировали большую часть населения, что привело к снижению уровня распространения болезни.

В Молдове объявили перечень ограничений, которые будут действовать в период чрезвычайного положения, введенного в связи с Covid-эпидемией. Закрывают парки, спортивные и детские площадки.

Кроме этого, в Кишиневе и Бельцах с 3 апреля вводится комендантский час с 23.00 до 05.00.

Сейчас в мире зафиксировано 130 150 318 случаев коронавируса. Из них 104 877 298 больных выздоровели, 2,8 млн — летальных случаев.

За последние сутки подтверждено Covid-19 в 686 498 человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Лидерами по заболеваемости остаются — США (31,3 млн), Бразилия (12,8 млн) и Индия (13,3 млн).

Коронавирус в Украине

По состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса — 19 893.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 668), Одесской (1 608), Харьковской (1 494), Хмельницкой (1 351) и Днепропетровской (1 178) областях.

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