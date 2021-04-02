В Африке обнаружили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2. Он может включать в себя до 40 мутаций. Об этом сообщил Джон Нкенгасонг, руководитель Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC). Новый вариант коронавируса, по его словам, был обнаружен в Анголе у ​​граждан Танзании.

Новый штамм уже исследуют в Южно-Африканской Республике. И глава Africa CDC выразил “озабоченность”, потому что пока нет данных об эффективности вакцин против него.

Нкенгасонг также указал на то, что Танзания, откуда, вероятно, началось распространение нового варианта короавируса, с середине 2020 года не предоставляет данных о заболеваемости Covid-19. Ограничительные меры по борьбе с пандемией были введены в Танзании позже, чем во многих других странах, и не были достаточно жесткими, добавил глава Africa CDC.

По его словам, Африка “медленно движется в сторону третьей волны” пандемии. Согласно данным Africa CDC, заражение британским и южноафриканским вариантом были зафиксированы в 18 африканских странах.

Между тем в Украине лабораторно подтвердили южноафриканский штамм коронавируса. При этом британский штамм обнаружили во всех областях.

Источник: Africa CDC