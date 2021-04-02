Когда в монохромность зимних дней врываются яркие краски ранних овощей, мы теряем бдительность. Помидорчики, огурчики, салаты привлекают наш взгляд и разжигают аппетит. Истосковавшись по солнцу, теплу, мы тянемся к ним. Но так ли безопасны они, как красивы? Что нужно знать о ранних овощах, рассказывает Фактам ICTV врач-диетолог Борис Скачко.

— Весной довольно часто случаются отравления первыми овощами. Но вероятнее всего, это отравление нитратами, которыми они насыщены. Ведь чтобы вырастить ранние овощи и выгоднее продать, их щедро кормят стимуляторами роста, минеральными удобрениями, обрабатывают химикатами для долгого хранения и хорошей транспортировки, — говорит Борис Скачко.

В определенном количестве нитраты не несут вреда организму, а вот если их количество зашкаливает, они превращаются в нитриты. Именно последние и вызывают отравление.

Норма нитратов для взрослого — 500 мг в сутки, а маленькому ребенку для отравления достаточно и 10 мг. Покупая овощи, внимательно их рассмотрите. Иногда внешний вид уже подскажет, стоит ли брать огурчики или перец.

Помидоры. Конечно, в идеале они должны пахнуть. Когда срываешь помидор с грядки, сразу разносится специфический запах. Так растение реагирует на прикосновение. Но тепличные импортные плоды, скорее всего, обработаны веществами, которые продлевают лежкость и предохраняют от повреждения при транспортировке. Поэтому выбирайте плоды меньшего размера. Они быстрее вырастают и меньше впитывают нитратов. Не гонитесь за дешевизной – уценивают порченые плоды.

Огурцы. Выбирайте плотные огурчики. Вялые плоды говорят о том, что в них мало влаги, а значит и полезных веществ. На огурцах не должно быть пятен и вмятин. Напичканные нитратами они очень быстро портятся.

Редис. Выбирайте с гладкой шкуркой, без повреждений и трещин. У свежего редиса ботва упругая и сочная.

Морковь. Чем ярче цвет, тем меньше в ней нитратов. Очень светлая сердцевина говорит о пресыщении удобрениями.

Капуста. Верхние листья не должны быть вялыми и поврежденными. Черные пятна на листьях – наличие нитратов в большом количестве. Осмотрите кочерыжку. Если капуста лежит долго, то с нее периодически снимают верхний слой листьев, это видно невооруженным глазом.

Салаты. Если кустик салата продается в стаканчике с землей, это еще не факт, что он полезен. Слишком длинные, неустойчивые листья говорят о применении стимуляторов роста.

Зеленый лук. Перо должно быть темного цвета, упругое. Белые кончики без коричневых пятен. Срез – светлый.

Молодой картофель. Безнитратный будет хрустеть, если надавить на него ногтем. Мягкие клубни содержат много нитратов.

Ну вот мы и купили набор весенних овощей, а теперь научимся их правильно обрабатывать, чтобы дополнительно избавиться от нитратов.

Тщательно моем и срезаем “опасные” части. У огурцов, кабачков, свеклы, картофеля – кожуру.

У капусты, помидоров, моркови – серединку, у редиски ботву срезаем, захватывая верхнюю часть.

Можно дополнительно вымочить овощи в соленой воде. К сожалению, при этом теряется часть витаминов, но нитратов уж точно становится меньше.

Не храните долго свежие овощи. Лучше покупать небольшими порциями каждый день.

Микрозелень

Сейчас появилась в широком ассортименте микрозелень: молоденькие ростки свеклы, различных салатов, гороха, подсолнечника, чиа, гороха и прочих растений. Можно покупать их, а можно выращивать самостоятельно. Тогда вы точно будете знать, что в них нет нитратов, а только польза. Подробнее о ней читайте в материалах Факты ICTV.