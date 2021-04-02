В Украине зафиксировали южноафриканский штамм коронавируса. Он более агрессивный, из-за чего в опасности находится большее количество украинцев.

Об этом во время брифинга 2 апреля сообщил глава Минздрава Украины Макси Степанов.

— Сокращенный до 1-3 дней инкубационный период, заражается втрое больше людей, чем от предыдущих штаммов вируса, он поражает молодое население, — отметил Максим Степанов.

Кроме того, в стране продолжает циркулировать еще одна опасная мутация вируса — британский штамм.

По словам министра, он распространен на всей территории страны.

Коронавирус в Украине

Три дня подряд в Украине фиксируют антирекорды по смертности от коронавируса.

Кроме того, продолжает расти количество новых случаев за сутки.

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