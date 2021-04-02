На сегодня в Украине вакцинируют около 18-20 тыс. граждан ежедневно, но эти показатели слишком низкие для того, чтобы в стране быстро сформировался коллективный иммунитет против Covid-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил в комментарии Фактам ICTV, почему темпы вакцинации в Украине медленные и кто в этом виноват.

— Мы каждый день ускоряем темпы вакцинации. Для нас главное, чтобы были вакцины. Но сейчас у нас есть проблемы с выполнением контрактов со стороны наших партнеров, — отметил он.

Министр утверждает, что 31 марта Украина должна была получить полтора миллиона доз вакцины AstraZeneca. Но сроки поставки сместились, поэтому эти дозы ожидают в конце мая.

— Такая же ситуация с инициативой COVAX. У нас уже есть подтверждение, по которому мы должны получить вакцину в течение 2021 года. В сумме у нас должно быть 22 млн доз вакцин против коронавируса. Это 2 млн препарата AstraZeneca, 10 млн — Novavax, 1,913 млн доз — CoronaVac и 8 млн доз COVAX, — рассказал Степанов.

Кроме того, по словам министра, в ближайшие дни Украина подпишет как минимум один контракт с производителями вакцин. В Минздраве рассчитывают закупить еще 15 млн доз.

— В контрактах мы подчеркиваем, что нам нужны вакцины до конца 2021 равными траншами, чтобы весь процесс вакцинации мы закончили в этом году и предоставили доступ всем гражданам, желающим вакцинироваться. Мы должны по меньшей мере вакцинировать 60% людей, — подчеркнул он.

По словам министра, как только в Украине появится достаточное количество вакцин, по плану вакцинации смогут прививать людей с третьего и четвертого этапов.

— За день мы можем вакцинировать до 300-400 тыс. граждан. В Украине уже вакцинировались почти 268 тыс. граждан. На втором этапе около полутора тысяч человек от 80 лет, вакцинировали по записи в Дии, — подытожил Степанов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировано 19 893 новых случая коронавирусной болезни Covid-19. В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника.

За сутки зафиксировали рекордное количество смертей — 433. выздоровели — 10 287 человек. 19 097 человек привито против Covid-19 за сутки 1 апреля 2021 года в Украине.

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Фото: Минздрав