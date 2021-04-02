Китайская компания Sinovac заявила, что достигла годового потенциала в два млрд доз вакцины против коронавируса.

Недавно открыли третий завод компании для производства препаратов. Таким образом это позволяет Sinovac увеличить свои производственные мощности до двух млрд доз.

Однако в компании не сообщили, когда стоит ждать такой объем готовых вакцин. По всему миру уже доставили более 200 млн доз вакцины компании Sinovac под названием CoronaVac.

По оценкам фирмы Sinovac, во всем мире использовали более 100 млн доз их вакцины против коронавируса.

Пункты вакцинации против Covid-19

По состоянию на утро 30 марта в Украине открыли более 1,2 тыс. пунктов вакцинации против коронавируса. Планируется, что всего их будет более 4 тыс.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, таким образом правительство планирует создать коллективный иммунитет. По этой причине представители власти стремятся обеспечить бесплатный доступ к вакцинам.

По его словам, сейчас Украина имеет договоренности и контракты на более 22 млн вакцин. Речь идет о препаратах от нескольких фармацевтических компаний — в частности AstraZeneca, Pfizer, NovaVax и Sinovac.

Источник: News18