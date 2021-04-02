Фонд социального страхования разъяснил ситуацию относительно изменений в законодательстве, согласно которым после 30 июня украинцы будут находиться на больничном за собственные средства.

Фонд не прекратит оплачивать больничные — то есть как до, так и после 30 июня граждане смогут получить компенсацию за дни болезни, травмы, самоизоляции от коронавируса.

Соответствующими изменениями в законодательстве планировали расширить страховые случаи во время реабилитационного лечения, однако произошла путаница.

Читайте В Украине запускают в тестовом режиме электронные больничные

В фонде заверили, что ошибку в законодательстве устраняют — нужные законопроекты уже проходят стадию согласования в правительстве.

Электронные больничные

В ближайшее время Минздрав планирует ввести электронные больничные в Украине. Его смогут получить пациенты, которые внесены в электронную систему здравоохранения и имеют историю обращений к врачу.

На стадии внедрения е-больничный будет существовать совместно с бумажной формой, однако правительство намерено впоследствии полностью перейти на электронный формат. Подробнее об электронном больничном в Украине читайте на Фактах ICTV.