PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

В Фонде соцстрахования объяснили, будут ли оплачивать больничные после 30 июня

Фонд социального страхования разъяснил ситуацию относительно изменений в законодательстве, согласно которым после 30 июня украинцы будут находиться на больничном за собственные средства.

Хвороба

Фонд не прекратит оплачивать больничные — то есть как до, так и после 30 июня граждане смогут получить компенсацию за дни болезни, травмы, самоизоляции от коронавируса.

Соответствующими изменениями в законодательстве планировали расширить страховые случаи во время реабилитационного лечения, однако произошла путаница.

Читайте
В Украине запускают в тестовом режиме электронные больничные

В фонде заверили, что ошибку в законодательстве устраняют — нужные законопроекты уже проходят стадию согласования в правительстве.

Электронные больничные

В ближайшее время Минздрав планирует ввести электронные больничные в Украине. Его смогут получить пациенты, которые внесены в электронную систему здравоохранения и имеют историю обращений к врачу.

На стадии внедрения е-больничный будет существовать совместно с бумажной формой, однако правительство намерено впоследствии полностью перейти на электронный формат. Подробнее об электронном больничном в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Кабмин

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка