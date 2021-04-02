В Минздраве зафиксировали исторический максимум обращений в скорую помощь

Сейчас в Украине наблюдается исторический максимум обращений за экстренной медицинской помощью. Ситуация подобна той, которая была в ноябре-декабре 2020 года.

Об этом сообщил руководитель экспертной группы по вопросам оказания экстренной медицинской помощи департамента медуслуг Минздрава Александр Данилюк.

— Сейчас у нас происходит исторический максимум нагрузки на систему экстренной медицинской помощи. По состоянию на 31 марта, средний показатель составил 35 705 обращений по номеру 103, из них бригады скорой выехали на 16 823 случая. В результате 5 025 пациентов госпитализировали, — отметил он.

По его словам, такое количество обращений связано с увеличением пациентов с осложненным течением коронавируса. А обычно в экстренной помощи нет таких резких колебаний, кроме случаев острого гололеда или плохих погодных условий, способствующих травматизму.

Он добавил, что сейчас рост нагрузок происходят не только в системе экстренной медицинской помощи, но и в других структурах системы здравоохранения Украины, что заставляет пациентов становиться в очередь.

— Похожая ситуация была в ноябре — начале декабря 2020 года, но пока она гораздо хуже, — добавил Данилюк.

Также он отметил, что при увеличении количества пациентов с Covid-19 появляется тенденция увеличения количества обращений на 103, в том числе потому, что у людей возникает паника, и они звонят на 103, чтобы проконсультироваться, вместо того, чтобы звонить семейном врачу.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировано 19 893 новых случая коронавирусной болезни Covid-19. В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника.

За сутки от коронавируса умерло рекордное количество людей — 433. В то же время выздоровели — 10 287 человек.

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Источник: Doctor Bulavinova