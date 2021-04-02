В Великобритании обнаружили 30 случаев образования сгустков крови на 18,1 млн прививок вакциной Oxford/AstraZeneca.

По сообщению Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских продуктов, 22 факта касается тромбоза мозговых венозных синусов. Еще восемь связаны с низким уровнем тромбоцитов.

18 марта британский регулятор сообщал о пяти фактах выявления редкого сгустка крови в мозгу на 11 млн прививок.

В агентстве заявляют, что не получали информации о сворачивании крови после использования вакцины BioNTech и Pfizer.

Вместе с тем, представители здравоохранения до сих пор считают, что польза вакцины в профилактике Covid-19 значительно превышает любой возможный риск образования тромбов.

Заключение ЕМА относительно вакцины AstraZeneca

1 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) вновь подтвердило безопасность Covid-вакцины AstraZeneca.

По данным агентства, случаи возникновения тромбозов и вакцинация препаратом AstraZeneca (новое название – Vaxzevria) не связаны.

Подробнее о заключении ЕМА относительно вакцины AstraZeneca читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: CBC