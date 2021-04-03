По состоянию на 3 апреля 2021 года коронавирус в Украине подтвердили у 1 731 971 человека. За сутки зафиксировали рекордное количество новых случаев — 20 341. Среди них заболели 809 детей и 473 медработника.

Всего в Украине от вируса умерли 34 075 граждан, за сутки — 396.

Преодолели болезнь в целом 1 342 536 человек, за день — 9 166.

За все время в Украине провели 8 297 800 тестов методом ПЦР, за сутки — 58 951.

Вакцинация в Украине

С начала прививочной кампании 286 647 человек вакцинировали от коронавируса, среди них получили первую дозу — 286 645 человек, вторую — 2 человека.

За сутки сделали 18 814 прививок от вируса.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (1 538), Одесской (1 521) и Харьковской (1 470) областях.

Статистика в регионах:

Винницкая область — 612 случаев/840 прививок;

Волынская область — 445 случаев/350 прививок;

Днепропетровская область — 1 433 случая/1 320 прививок;

Донецкая область — 749 случаев/570 прививок;

Житомирская область — 642 случая/810 прививок;

Закарпатская — 393 случая/440 прививок;

Запорожская область — 754 случая/930 прививок;

Ивано-Франковская область — 332 случая/684 прививки;

Киевская область — 1 366 случаев/270 прививок;

Кировоградская область — 144 случая/480 прививок;

Луганская область — 230 случаев/390 прививок;

Львовская область — 1 538 случаев/1 160 прививок;

Николаевская область — 471 случай/480 прививок;

Одесская область — 1 521 случай/830 прививок;

Полтавская область — 774 случая/860 прививок;

Ровенская область — 690 случаев/540 прививок;

Сумская область — 825 случаев/570 прививок;

Тернопольская область — 673 случая/420 прививок;

Харьковская область — 1 470 случаев/1 930 прививок;

Херсонская область — 274 случая/50 прививок;

Хмельницкая область — 1 144 случая/680 прививок;

Черкасская область — 743 случая/1 380 прививок;

Черновицкая область — 360 случаев/390 прививок;

Черниговская область — 705 случаев/380 прививок.

Коронавирус в Украине

Согласно статистики коронавируса по состоянию на 2 апреля 2021 года, в стране за сутки заболели 19 893 человека.

Среди них — 834 ребенка и 484 медработника.

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