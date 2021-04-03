Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на утро 2 апреля в Киеве за сутки обнаружили 2 053 новых случая коронавируса. Всего в столице Украины заболели 166 658 человек с начала пандемии.
Кто заболел
- 1069 женщин в возрасте от 18 до 99 лет
- 841 мужчина в возрасте от 18 до 88 лет
- 75 девочек от 7 месяцев до 17 лет
- 68 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет
В Киеве за сутки зафиксировали 50 летальных случаев от вируса (всего 3 545 случаев заболевания).
Госпитализация понадобилась 240 больным. Еще 394 пациентов госпитализировали с подозрением на коронавирус и пневмонию.
В то же время 696 людям удалось преодолеть страшный вирус (всего 107 484 человек выздоровели от заболевания).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (812), Деснянском (384) и Голосеевском (195) районах.
За последние сутки в Киеве 2 060 человек вакцинировались против заболевания. Всего в Украине 269 893 человека иммунизировались от Covid-19.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
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- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.