PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

2 053 новых случая: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на утро 2 апреля в Киеве за сутки обнаружили 2 053 новых случая коронавируса. Всего в столице Украины заболели 166 658 человек с начала пандемии.

коронавірус,карантин, маска

Кто заболел

  • 1069 женщин в возрасте от 18 до 99 лет
  • 841 мужчина в возрасте от 18 до 88 лет
  • 75 девочек от 7 месяцев до 17 лет
  • 68 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет

В Киеве за сутки зафиксировали 50 летальных случаев от вируса (всего 3 545 случаев заболевания).

Госпитализация понадобилась 240 больным. Еще 394 пациентов госпитализировали с подозрением на коронавирус и пневмонию.

В то же время 696 людям удалось преодолеть страшный вирус (всего 107 484 человек выздоровели от заболевания).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (812), Деснянском (384) и Голосеевском (195) районах.

Читайте
Более 399 тыс. украинцев ждут вакцинацию от коронавируса - Степанов

За последние сутки в Киеве 2 060 человек вакцинировались против заболевания. Всего в Украине 269 893 человека иммунизировались от Covid-19.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

    • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
    • соблюдать дистанцию в людных местах;
    • не трогать лицо руками;
    • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
    • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: Pixabay

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка