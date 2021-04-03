В Украине на вакцинацию против коронавируса записались 399 032 человека.

Такое количество граждан находится в листе ожидания по состоянию на 2 апреля 2021 года, отчитывается глава Минздрава Максим Степанов.

При этом прививки уже получили 286 647 человек.

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали 18 814 граждан.

Вакцинация против коронавируса

Иммунизация людей против коронавируса проходит в мире с декабря 2020 года.

Украина присоединилась к этому процессу лишь в феврале 2021-ого. В Украину завезли индийскую вакцину против вируса.

Сначала прививки делали медикам, а также известным украинцам, которые популяризировали иммунизацию среди населения. В марте началась вторая волна вакцинации.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Максим Степанов