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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

Более 399 тыс. украинцев ждут вакцинацию от коронавируса — Степанов

В Украине на вакцинацию против коронавируса записались 399 032 человека.

вакцинація

Такое количество граждан находится в листе ожидания по состоянию на 2 апреля 2021 года, отчитывается глава Минздрава Максим Степанов.

При этом прививки уже получили 286 647 человек.

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали 18 814 граждан.

Вакцинация против коронавируса

Иммунизация людей против коронавируса проходит в мире с декабря 2020 года.

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Украина присоединилась к этому процессу лишь в феврале 2021-ого. В Украину завезли индийскую вакцину против вируса.

Сначала прививки делали медикам, а также известным украинцам, которые популяризировали иммунизацию среди населения. В марте началась вторая волна вакцинации.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Максим Степанов

Фото: Getty Images

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