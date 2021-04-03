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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Степанов: Украина должна начать производить свою вакцину против Covid-19

Сейчас в мире идет настоящая борьба за вакцину против коронавируса. По этой причине украинское государство должно производить собственный препарат от этого заболевания.

Максим Степанов

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам министра, разные страны накладывают запреты на экспорт проплаченных Украиной партий вакцин. Именно поэтому политик видит только один выход из ситуации — начать изготовлять собственную вакцину против коронавируса.

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Степанов отметил, что для такого шага нужно внести изменения в действующее законодательство и предоставить приоритет при государственном заказе украинским фармацевтическим компаниям.

По его словам, фармпроизводители готовы вложить финансовые средства в это дело. Однако им нужно быть уверенными, что Украина будет покупать препараты именно у них, поскольку маленькие фармпроизводители не смогут конкурировать по цене с крупными компаниями.

В то же время Степанов рассказал, что изготовление украинской вакцины может стоить дороже, однако это — вопрос национальной безопасности.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 2 апреля на вакцинацию против коронавируса в Украине записалось 399 032 человека. Сейчас именно такое количество украинцев находится в листе ожидания.

По состоянию на утро 3 апреля в Украине уже 286 645 человек получили прививки от опасного заболевания. Только за прошлые сутки вакцинировали почти 19 тыс. украинцев.

Фото: УНИАН

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