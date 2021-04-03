Сейчас в мире идет настоящая борьба за вакцину против коронавируса. По этой причине украинское государство должно производить собственный препарат от этого заболевания.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам министра, разные страны накладывают запреты на экспорт проплаченных Украиной партий вакцин. Именно поэтому политик видит только один выход из ситуации — начать изготовлять собственную вакцину против коронавируса.

Степанов отметил, что для такого шага нужно внести изменения в действующее законодательство и предоставить приоритет при государственном заказе украинским фармацевтическим компаниям.

По его словам, фармпроизводители готовы вложить финансовые средства в это дело. Однако им нужно быть уверенными, что Украина будет покупать препараты именно у них, поскольку маленькие фармпроизводители не смогут конкурировать по цене с крупными компаниями.

В то же время Степанов рассказал, что изготовление украинской вакцины может стоить дороже, однако это — вопрос национальной безопасности.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 2 апреля на вакцинацию против коронавируса в Украине записалось 399 032 человека. Сейчас именно такое количество украинцев находится в листе ожидания.

По состоянию на утро 3 апреля в Украине уже 286 645 человек получили прививки от опасного заболевания. Только за прошлые сутки вакцинировали почти 19 тыс. украинцев.