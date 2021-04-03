Ежедневно в мире фиксируют более 500 тыс. случаев заболевания коронавирусом. По этой причине многие страны, города и поселки вводят противоэпидемические ограничения в регионах. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе за 3 апреля.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 3 апреля в Украине зафиксировали 1 731 971 случай коронавируса. За последние сутки 20 341 человек заболел опасным вирусом.

В стране уже 286 645 человек получили прививки против Covid-19. Только за последние сутки против заболевания вакцинировались 18 814 человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что украинское государство должно начать изготавливать собственную вакцину. Такое предложение он озвучил из-за того, что различные страны накладывают запреты на экспорт партий вакцин — это создает проблемы для поставки препарата в Украине.

С 3 апреля жесткий карантин также ввели в Запорожье, Сумах, Николаеве и Полтавской области. В Николаеве общественный транспорт будет курсировать только в определенный промежуток времени: 6.30 — 9.00 и 16.30 — 19.00.

Сейчас в красной зоне находится несколько регионов — город Киев и 10 областей. Среди них Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Это означает, что в этих местностях ввели ряд ограничений, чтобы сдержать распространение коронавируса.

В то же время в Киеве такси Uber и Uklon будут возить на работу врачей во время действия строгих карантинных ограничений.

Коронавирус в мире

С 3 апреля Италия вводит строгий карантин. В то же время вся страна считается красной зоной с высоким риском коронавируса. Новые карантинные ограничения также ввели во Франции. Местные власти пытаются справиться с резким ростом заболеваемости в Париже.

За последние сутки Великобритании обнаружили новые случаи тромбоза после прививки вакциной Oxford/AstraZeneca. Из-за этого как минимум две страны, среди которых Германия и Нидерланды, временно остановили вакцинацию населения этим препаратом.

Однако Европейское агентство по лекарственным средствам отмечает, что нет никаких доказательств того, что вакцинация препаратом и случаи тромбоза связаны между собой. В то же время ЕМА продолжает исследования, чтобы объяснить эти случаи. Читайте главные новости о коронавирусе в Украине и мире на сайте Факты ICTV.