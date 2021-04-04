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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

552 новых случая: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на 4 апреля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 552 человек.

552 новых случая: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

С начала пандемии в столице Украины было зарегистрировано 167 210 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки в Киеве от Covid-19 выздоровели 68 человек, всего — 107 552.

Умерли в результате коронавирусных осложнений уже 3 585 киевлян, 40 — за прошедшие сутки.

Заболели:

  • 331 женщина в возрасте от 18 до 87 лет;
  • 200 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;
  • 10 девочек от 2 до 17 лет и 11 мальчиков от 12 дней до 14 лет.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком (136), Днепровском (123) и в Деснянском (91) районе столицы.

За последние сутки в Киеве 720 человек вакцинировались против коронавируса.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

    • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
    • соблюдать дистанцию в людных местах;
    • не трогать лицо руками;
    • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
    • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: Pixabay

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