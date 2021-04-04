По состоянию на 4 апреля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 552 человек.
С начала пандемии в столице Украины было зарегистрировано 167 210 случаев коронавируса.
За прошедшие сутки в Киеве от Covid-19 выздоровели 68 человек, всего — 107 552.
Умерли в результате коронавирусных осложнений уже 3 585 киевлян, 40 — за прошедшие сутки.
Заболели:
- 331 женщина в возрасте от 18 до 87 лет;
- 200 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;
- 10 девочек от 2 до 17 лет и 11 мальчиков от 12 дней до 14 лет.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком (136), Днепровском (123) и в Деснянском (91) районе столицы.
За последние сутки в Киеве 720 человек вакцинировались против коронавируса.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
-
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.