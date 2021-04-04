По состоянию на 4 апреля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 552 человек.

С начала пандемии в столице Украины было зарегистрировано 167 210 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки в Киеве от Covid-19 выздоровели 68 человек, всего — 107 552.

Умерли в результате коронавирусных осложнений уже 3 585 киевлян, 40 — за прошедшие сутки.

Заболели:

331 женщина в возрасте от 18 до 87 лет;

200 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;

10 девочек от 2 до 17 лет и 11 мальчиков от 12 дней до 14 лет.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком (136), Днепровском (123) и в Деснянском (91) районе столицы.

За последние сутки в Киеве 720 человек вакцинировались против коронавируса.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: