Пока десятки стран мира активно вакцинируют население от коронавируса и продлевают действие жестких карантинов, Минздрав фиксирует повышение динамики заболеваемости коронавирусом в Украине.

Самые главные новости о коронавирусе за сегодня, 4 апреля, собрано в материале Фактов ICTV.

Ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на воскресенье, 4 апреля, коронавирус в Украине обнаружили еще у 13 738 человек, однако выздоровевших пациентов почти втрое меньше — всего 4 657.

Общая цифра составляет 1 745 709 случаев. В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина занимает 16-е место.

Самый высокий суточный прирост на сегодня зафиксировали в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях.

Количество летальных случаев вследствие Covid-19 в стране составляет уже 34 333, за минувшие сутки умерли еще 258 пациентов.

Вакцинация в Украине

По утренним данным 4 апреля прививки от коронавируса получили еще 3 919 украинцев.

Наибольшее количество вакцин было введено в Киеве (720), Харьковской (440) и Днепропетровской (290) областях.

В Киевской и Херсонской областях за минувшие сутки не сделали ни одной прививки.

К проведению вакцинации в Украине присоединились 58 мобильных бригад по иммунизации и 153 пунктов прививок.

С начала вакцинации в Украине имунизировались уже 290 566 граждан. Прошли вакцинацию (получили 2 дозы) только два человека.

Ситуация с коронавирусом в мире

Первую пятерку в мировом рейтинге распространения коронавируса 4 апреля по прежнему занимают США, Бразилия, Индия, Франция и Россия.

В этих странах зафиксировали:

США — 31,383,126 случаев;

Бразилия — 12,953,597 случаев;

Индия — 12,485,509 случаев;

Франция — 4,741,759 случаев;

Россия — 4,580,894 случая.

4 апреля крупнейший суточный прирост новых случаев коронавируса среди европейских стран зафиксирован в Польше — речь идет о 22 947 новых случаев заболевания.

Для сравнения, в Чехии за минувшие сутки — 2 149 новых случаев, в Румынии — 4 151 случай, в Венгрии — 6 566 случаев коронавируса.

Согласно прогнозам экспертов ВОЗ, в мире возможен новый всплеск Covid-19 в период пасхальных праздников.

Поэтому во многих странах продолжаются такие меры, как комендантский час, ограничения в работе транспорта, развлекательных и торговых центров, а также удаленная работа и обучение.