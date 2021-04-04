В Украине по состоянию на 4 апреля 2021 года коронавирусом заболели 1 745 709 человек, за сутки — 13 738.

Однако пациентов, которые выздоровели, почти в три раза меньше — 4 657. Всего поправились 1 347 193 человека.

Госпитализация понадобилась 5 545 пациентам.

От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли за последние сутки 258 людей, всего — 34 333.

За сутки в Украине провели 75 538 тестирований (в частности методом ПЦР — 36 311, методом ИФА — 9 030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 30 197).

Винницкая область — 397 случаев / 110 прививок;

Волынская область — 226 случаев / 210 прививок;

Днепропетровская область — 1143 случая / 290 прививок;

Донецкая область — 668 случаев / 140 прививок;

Житомирская область — 616 случаев / 80 прививок;

Закарпатская — 287 случаев / 30 прививок;

Запорожская область — 328 случаев / 40 прививок;

Ивано-Франковская область — 234 случая / 179 прививок;

Киевская область — 804 случая / 0 прививок;

Кировоградская область — 171 случай / 80 прививок;

Луганская область — 56 случаев / 140 прививок;

Львовская область — 865 случаев / 240 прививки;

Николаевская область — 386 случаев / 130 прививок;

Одесская область — 1075 случаев / 160 прививок;

Полтавская область — 194 случая / 110 прививок;

Ровенская область — 330 случаев / 50 прививок;

Сумская область — 762 случая / 40 прививок;

Тернопольская область — 505 случаев / 130 прививок;

Харьковская область — 1388 случаев / 440 прививок;

Херсонская область — 186 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область — 1060 случаев / 200 прививок;

Черкасская область — 646 случаев / 160 прививок;

Черновицкая область — 304 случая / 180 прививок;

Черниговская область — 555 случаев / 60 прививок.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 3 апреля 2021 года коронавирус в Украине подтвердили у 1 731 971 человека. За сутки зафиксировали рекордное количество новых случаев — 20 341. Среди них заболели 809 детей и 473 медработника.

Всего в Украине от вируса умерли 34 075 граждан, за сутки — 396.