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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Суточный показатель продолжает падать: в Украине 10 179 новых случаев Covid-19

В Украине за последние сутки зафиксировали 10 179 новых случаев коронавируса. Всего по состоянию на 5 апреля в стране 1 755 888 случаев. В частности, заболел 431 ребенок и 152 медработника.

Коронавирус

Госпитализация понадобилась 3 275 пациентам.

От осложнений, которые вызвал коронавирус, за последние сутки умерли 254 человека, всего — 34 587.

За сутки выздоровели 4 946 человек, всего — 1 352 139.

За последние сутки в стране провели 34 666 тестирований (методом ПЦР — 21963, методом ИФА — 4574, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 8129).

  • г. Киев — 458 случаев / 130 прививок;
  • Винницкая область — 233 случая / 20 прививок;
  • Волынская область — 241 случай / 20 прививок;
  • Днепропетровская область — 1003 случая / 40 прививок;
  • Донецкая область — 254 случая / 10 прививок;
  • Житомирская область — 557 случаев / 40 прививок;
  • Закарпатская — 165 случаев / 20 прививок;
  • Запорожская область — 293 случая / 70 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 91 случай / 88 прививок;
  • Киевская область — 619 случаев / 0 прививок;
  • Кировоградская область — 108 случаев / 20 прививок;
  • Луганская область — 36 случаев / 10 прививок;
  • Львовская область — 1121 случай / 110 прививок;
  • Николаевская область — 287 случаев / 60 прививок;
  • Одесская область — 660 случаев / 0 прививок;
  • Полтавская область — 229 случаев / 60 прививок;
  • Ровенская область — 252 случая / 50 прививок;
  • Сумская область — 428 случаев / 20 прививок;
  • Тернопольская область — 441 случай / 70 прививок;
  • Харьковская область — 1155 случаев / 250 прививок;
  • Херсонская область — 176 случаев / 0 прививок;
  • Хмельницкая область — 439 случаев / 40 прививок;
  • Черкасская область — 361 случай / 70 прививок;
  • Черновицкая область — 254 случая / 30 прививок;
  • Черниговская область — 318 случаев / 30 прививок.

Коронавирус в Украине 5 апреля 2021

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 4 апреля 2021 года заболели 1 745 709 человек, за сутки — 13 738.

Однако пациентов, которые выздоровели, почти в три раза меньше — 4 657. Всего поправились 1 347 193 человека.

Госпитализация понадобилась 5 545 пациентам.

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