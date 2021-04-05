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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Помощь придет с неба: вертолет Нацполиции будет работать с медиками Львовщины

На аэродром Jagellon, что под Львовом, прибыл вертолет Национальной полиции Украины в рамках пилотного проекта по аэромедицинской эвакуации.

Помощь придет с неба: вертолет Нацполиции будет работать с медиками Львовщины

Об этом сообщила журналистка Вікна СТБ Ирина Заславец. Вертолет сможет перевозить людей в Львовскую больницу скорой помощи с Львовской области и соседних областей в радиусе 300 км.

— Будем спасать жизни людей и доставлять пациентов с места аварии, катастрофы, а также транспортировать органы для трансплантации в пользу государства, — отметил командир вертолета Антон Михайленко.

Вертолет H145 AIRBUS принадлежит Нацполиции. Внутри есть дополнительная медицинская комплектация.

По словам командира, это новая модель, которой год и одна неделя. Топлива ему хватает на три часа, а средняя скорость — 240 км/ч.

С 1 мая такой же пилотный проект будет на Киевщине.

К слову, с 1 апреля в Львовской области на постоянное дежурство заступила первая медицинская бригада авиационной системы Министерства внутренних дел Украины. Она состоит из летного состава и медицинских работников.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, вертолетами и самолетами системы авиационной безопасности МВД будут управлять опытные пилоты, а медицинская помощь станет одной из ее основных задач — чтобы была возможность оперативно перебрасывать по воздуху лекарственные команды, доставлять больных или органы для трансплантации.

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