Кто первым должен получить прививку от Covid-19 — ответ ученых

Около 400 тыс. украинцев записаны в очередь на прививку от коронавирусной инфекции. Каждый день нескольким тысячам колют дозу вакцины. Ждать тяжело, особенно когда количество заболевших растет с каждым днем.

Но приоритетность в вакцинации от коронавируса при дефиците вакцин все же спасает жизни и уменьшает распространение инфекции. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале PNAS Калифорнийского университета в Дэвисе.

Сначала было решено предоставлять приоритет пожилым людям. Но сейчас ведутся дебаты относительно других групп населения. Есть такие, которые вообще против предоставления приоритетов.

— Приоритетность имеет преимущества, поскольку есть группы с большим риском заражения и с вероятностью серьезных последствий, — сказал Майкл Спрингборн, профессор кафедры экологических исследований университета Дэвиса.

Итак, те, что работают “на передовой”, имеют меньше возможностей держать социальную дистанцию. Это уже повышенный риск. Пожилые же люди больше страдают от тяжелых последствий инфекции. Поэтому выделение в отдельную группу эти две категории существенно увеличивает положительные результаты вакцинации.

В ходе исследования была смоделирована скорость передачи Covid-19 и распределение ограниченного количества вакцин по разным сценариям. Обнаружено, что смертность и заражения были на 17-44% ниже, когда прививки нацеливались на уязвимые группы населения: пожилых людей и работников критических сфер (врачей, социальных работников и т.д.), а не на способ, когда вакцинироваться могли бы все желающие.

— В регионах, где инфекция распространялась быстрее, где не использовались в полной мере средства предотвращения заражения, и не соблюдалась социальная дистанция, нацеливание было еще более важным, — сказал Джек Бакнер, доктор философии.

Когда определились с основными группами, встал вопрос, а кто же из них в первую очередь должен получить прививку. Это зависит от условий. Например, есть достаточное количество вакцин, вспышка заболевания под контролем: в такой ситуации идеальной может быть ориентация на медработников, которые помогут уменьшить общее распространение. Но когда количество вакцин ограничено, а зараженность и смертность растут, лучшая стратегия — ориентация на пожилых людей и на наиболее уязвимые слои.

— Приоритетность имеет существенное значение, когда, по крайней мере, в течение первых нескольких месяцев проходит внедрение вакцины, — сказал Спрингборн.

Когда группа риска будет вакцинирована, приоритетность становится менее важной.

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