Решение о продлении усиленного карантина в Киеве после 16 апреля будет принято на следующей неделе.

Об этом рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, местная власть следит за динамикой распространения коронавируса в столице.

— В понедельник будем видеть динамику распространения Covid-19. Нас интересует уровень госпитализации и уровень занятых коек с кислородом. По результатам недели будем принимать решение, что делать дальше: продолжать или останавливать это 16 апреля, — отметил заместитель.

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Он добавил, что решение о продлении локдауна пересмотрят через неделю. Местная власть не обсуждала возможность введения комендантского часа, ведь для этого необходимо вводить в стране чрезвычайное положение.

Карантин в Киеве

В Киеве с 5 по 16 апреля будет действовать жесткий карантин. Весь общественный транспорт, а именно: маршрутки, автобусы, троллейбусы, трамваи и метро — будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть он будет перевозить только работников предприятий критической инфраструктуры.

Также не будут работать школы, детские сады, кинотеатры, театры, музеи и концертные залы, торгово-развлекательные центры, кроме продуктовых и зоомагазинов, аптек и магазинов бытовой химии.

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