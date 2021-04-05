Наиболее заразный период у больного коронавирусом — это первая неделя от начала клинических симптомов.

Об этом сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская в социальных сетях.

— Даже если уже был контакт, во время изоляции суммарная доза возбудителя меньше, а тяжесть — это дозозависимый процесс. Помните, что наиболее заразный период — первая неделя от дебюта клинических симптомов, — отметила она.

По словам инфекциониста, даже результату ПЦР-теста не стоит доверять. Она призвала людей не забывать идти на самоизоляцию на 14 дней, или, по крайней мере, изолировать своих родных из групп риска.

— Молодым людям и не очень молодым хочется напомнить, что наиболее беззащитными перед болезнью ваши родители и близкие люди старшего возраста, особенно с избыточной массой тела. Не допускайте семейных трагедий. Не собирайтесь сейчас семьями на празднование дней рождений или других мероприятий. Помните о том, что расплата за это может быть страшной, — добавила Голубовская.

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Коронавирус в Украине

В Украине за последние сутки зафиксировали 10 179 новых случаев коронавируса. От осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние сутки умерли 254 человека, а выздоровели — 4 946 человек.

Больше всего заражений обнаружили в Харьковской (1 155), Львовской (1 121) и Днепропетровской (1 003) областях.

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Источник: Ольга Голубовская