Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на утро 5 апреля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 458 человек. С начала пандемии в столице Украины было зарегистрировано 167 668 случаев коронавируса.
Кто заболел
- 277 женщин в возрасте от 18 до 99 лет
- 157 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет
- 11 девочек от 2 до 16 лет
- 13 мальчиков от 26 дней до 17 лет
В столице зафиксировали 32 летальных случая, вызванных коронавирусом (всего 3 617 случая).
Госпитализация понадобилась 61 больному. Также 409 пациентов госпитализировали с подозрением на коронавирус и пневмонию.
7 украинцев преодолели коронавирус (всего 107 559 местных жителей смогли вылечиться от заболевания).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (151), Дарницком (88) и в Деснянском (72) районах.
За последние сутки 130 украинцев в столице получили прививки от опасного заболевания. С начала пандемии в Украине 291 822 людей вакцинировались против коронавируса.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
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- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.