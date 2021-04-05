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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

458 новых случаев: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на утро 5 апреля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 458 человек. С начала пандемии в столице Украины было зарегистрировано 167 668 случаев коронавируса.

458 новых случаев: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

Кто заболел

  • 277 женщин в возрасте от 18 до 99 лет
  • 157 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет
  • 11 девочек от 2 до 16 лет
  • 13 мальчиков от 26 дней до 17 лет

В столице зафиксировали 32 летальных случая, вызванных коронавирусом (всего 3 617 случая).

Госпитализация понадобилась 61 больному. Также 409 пациентов госпитализировали с подозрением на коронавирус и пневмонию.

7 украинцев преодолели коронавирус (всего 107 559 местных жителей смогли вылечиться от заболевания).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (151), Дарницком (88) и в Деснянском (72) районах.

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За последние сутки 130 украинцев в столице получили прививки от опасного заболевания. С начала пандемии в Украине 291 822 людей вакцинировались против коронавируса.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

    • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
    • соблюдать дистанцию в людных местах;
    • не трогать лицо руками;
    • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
    • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: Pixabay

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