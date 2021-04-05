Украина отстает на пять дней от дорожной карты вакцинации против коронавируса.

Об этом рассказала главный специалист МОЗ по специальности Эпидемиология, доктор медицинских наук Наталья Виноград во время пресс-конференции.

— У нас с вами есть разработанная дорожная карта относительно того, кого и как будем прививать. Отстаем мы по этой карте на пять дней. Как по мне, это очень хорошо с учетом дат и количества получения вакцин, — отметила она.

По словам Виноград, от коронавируса уже вакцинировались медики, работающие с больными Covid-19, или тем, кто причастен в других медицинских учреждениях к совокупному населению в предоставлении медпомощи.

Также она отметила, что в Украине неплохой охват вакцинации военнослужащих в зоне ведения боевых действий.

— Мы занимаем среди 165 стран, где начата вакцинация, 77 место. Как по мне, это серединка, и довольно неплохо с учетом того, какой дефицит сегодня с вакциной в мире, — говорит специалист.

Виноград утверждает, что Украина имеет низкий показатель, если перечислять на 100 тыс. населения. В таком случае мы занимаем 128 место, но это все еще далеко до стран, которые уже эффективно использовали препараты и провели вакцинацию.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 5 апреля в Украине вакцинировали 1 258 человек. В общем прививки против коронавируса получили более 291 тыс. украинцев.

Больше всего людей провакцинировали в Харьковской области — 250 прививок в сутки, в Киеве (130) и Львовской области (110).

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