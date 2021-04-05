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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Насколько Украина отстает от плана Covid-вакцинации — эпидемиолог

Украина отстает на пять дней от дорожной карты вакцинации против коронавируса.

Вакцинация, вакцинація, вакцина, коронавірус, коронавирус

Об этом рассказала главный специалист МОЗ по специальности Эпидемиология, доктор медицинских наук Наталья Виноград во время пресс-конференции.

— У нас с вами есть разработанная дорожная карта относительно того, кого и как будем прививать. Отстаем мы по этой карте на пять дней. Как по мне, это очень хорошо с учетом дат и количества получения вакцин, — отметила она.

По словам Виноград, от коронавируса уже вакцинировались медики, работающие с больными Covid-19, или тем, кто причастен в других медицинских учреждениях к совокупному населению в предоставлении медпомощи.

Также она отметила, что в Украине неплохой охват вакцинации военнослужащих в зоне ведения боевых действий.

— Мы занимаем среди 165 стран, где начата вакцинация, 77 место. Как по мне, это серединка, и довольно неплохо с учетом того, какой дефицит сегодня с вакциной в мире, — говорит специалист.

Виноград утверждает, что Украина имеет низкий показатель, если перечислять на 100 тыс. населения. В таком случае мы занимаем 128 место, но это все еще далеко до стран, которые уже эффективно использовали препараты и провели вакцинацию.

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Вакцинация в Украине

По состоянию на 5 апреля в Украине вакцинировали 1 258 человек. В общем прививки против коронавируса получили более 291 тыс. украинцев.

Больше всего людей провакцинировали в Харьковской области — 250 прививок в сутки, в Киеве (130) и Львовской области (110).

Подробнее о вакцинации в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Укринформ

Фото: Pexels

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