В Словении приостанавливают вакцинацию людей младше 60 лет веществом компании AstraZeneca.

Власти страны решили подождать результатов исследований, которые бы подтвердили или опровергли информацию о связи применения этой вакцины с образованием тромбов у иммунизированных.

В ряде стране также временно приостановили вакцинацию.

Сейчас специалисты проверяют безопасность вещества.

Вакцина от AstraZeneca

В мире с декабря 2020 года продолжается вакцинация против коронавируса.

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Вакцина от AstraZeneca — один из препаратов, который активно применяют во многих странах. Однако у привитых начали фиксировать осложнения в виде образования тромбов. Из-за этого в некоторых государствах приостановили вакцинацию.

Сейчас в мире продолжается дискуссия по поводу того, связана ли эта реакция организма с вакциной. Подробнее о вакцинации против коронавируса в мире читайте на Фактах ICTV.