Теоретически солнечный свет повреждает РНК коронавируса. Однако эксперименты показали, что на самом деле это происходит намного быстрее, чем предсказывает теория. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что существует еще какой-то механизм, помогающий солнечным лучам влиять на SARS-CoV-2.

В июле прошлого года было проверено воздействие ультрафиолета на SARS-CoV-2 в искусственной слюне: вирус уничтожился при воздействии искусственного солнечного света в течение всего 10-20 минут.

Луццатто-Фейгиз, инженер-механик Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и его команда сравнили эти результаты с последней теорией воздействия солнечного света на коронавирус. Они увидели, что результаты слишком разнятся.

Экологические расчеты показали, что молекулы РНК вируса действительно повреждаются непосредственно светом. Причем, чем короче световые волны, тем эффективнее действие.

Но один их вид — UVC- не достигает поверхности Земли из-за озонового слоя. Поэтому исследователи основывали свои расчеты воздействия света на окружающую среду на средневолновой части солнечного спектра.

— Экспериментально наблюдаемая инактивация в моделированной слюне была в восемь раз быстрее, чем можно было бы ожидать по теории, — пишут Луццатто-Фейгиз и его коллеги.

Но ученые еще не знают, что происходит. Исследователи подозревают, что вместо прямого воздействия на РНК, длинные волны могут взаимодействовать с молекулами в тестовой среде (имитация слюны) таким образом, чтобы ускорить инактивацию вируса. Подобное наблюдается при очистке сточных вод, когда эти лучи реагируют с другими веществами, создавая молекулы, повреждающие вирусы.

Если длинные волны света можно использовать для борьбы с SARS-CoV-2, то нужны дешевые и энергоэффективные источники света, которые можно установить в системах фильтрации воздуха с низким риском для здоровья человека.

— Наш анализ указывает на необходимость дополнительных экспериментов для тестирования эффекта определенных длин волн света и состава среды, — заключает Луццатто-Фегиз.

При зимнем освещении, кстати, вирус не гибнет по несколько дней.

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Источник: Sciencealert