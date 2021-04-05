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Факты / Lifestyle
Лариса Божко |

Солнце нам поможет: ученые подтвердили, что ультрафиолет убивает коронавирус

Теоретически солнечный свет повреждает РНК коронавируса. Однако эксперименты показали, что на самом деле это происходит намного быстрее, чем предсказывает теория. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что существует еще какой-то механизм, помогающий солнечным лучам влиять на SARS-CoV-2.

Солнце нам поможет: ученые подтвердили, что ультрафиолет убивает коронавирус

В июле прошлого года было проверено воздействие ультрафиолета на SARS-CoV-2 в искусственной слюне: вирус уничтожился при воздействии искусственного солнечного света в течение всего 10-20 минут.

Луццатто-Фейгиз, инженер-механик Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и его команда сравнили эти результаты с последней теорией воздействия солнечного света на коронавирус. Они увидели, что результаты слишком разнятся.

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Экологические расчеты показали, что молекулы РНК вируса действительно повреждаются непосредственно светом. Причем, чем короче световые волны, тем эффективнее действие.

Но один их вид — UVC- не достигает поверхности Земли из-за озонового слоя. Поэтому исследователи основывали свои расчеты воздействия света на окружающую среду на средневолновой части солнечного спектра.

— Экспериментально наблюдаемая инактивация в моделированной слюне была в восемь раз быстрее, чем можно было бы ожидать по теории, — пишут Луццатто-Фейгиз и его коллеги.

Но ученые еще не знают, что происходит. Исследователи подозревают, что вместо прямого воздействия на РНК, длинные волны могут взаимодействовать с молекулами в тестовой среде (имитация слюны) таким образом, чтобы ускорить инактивацию вируса. Подобное наблюдается при очистке сточных вод, когда эти лучи реагируют с другими веществами, создавая молекулы, повреждающие вирусы.

Если длинные волны света можно использовать для борьбы с SARS-CoV-2, то нужны дешевые и энергоэффективные источники света, которые можно установить в системах фильтрации воздуха с низким риском для здоровья человека.

— Наш анализ указывает на необходимость дополнительных экспериментов для тестирования эффекта определенных длин волн света и состава среды, — заключает Луццатто-Фегиз.

При зимнем освещении, кстати, вирус не гибнет по несколько дней.

А между тем, провал вакцинации в Украине закрывает ее для всего цивилизованного мира и ставит под угрозу здоровье граждан, заявил Владимир Гройсман.

Источник: Sciencealert

Фото: Pixabay

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