За последние сутки в Киевской, Одесской и Херсонской областях не сделано ни одной прививки. Всего по Украине за это время вакцинировано от коронавируса 1 258 человек, сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

— С начала прививочной кампании привиты 291 824 человека. Из них получили 1 дозу вакцины — 291 822 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 2 человека, — написал Степанов на своей странице в Facebook.

Лидируют по темпам вакцинации за сутки — Харьковская область, где было привито 250 человек, Львовская — 110, город Киеве — 130. В остальных областях вакцинация проходит в пределах от 10 до 88 прививок в день.

Эксперты утверждают, что такими темпами вакцинация в Украине растянется на несколько лет. Сейчас в очереди на прививку стоят около 400 тыс. украинцев. И то, что вакцинация — единственный способ защитить себя от тяжелых последствий, понимает все больше и больше людей.

Источник: Максим Степанов