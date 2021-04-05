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Факты / Lifestyle
Лариса Божко |

В Украине до девяти миллионов человек могут заболеть Covid-19 — прогноз врача

Главный врач львовского медцентра Тарас Жиравецкий считает, что если темпы распространения коронавируса в Украине сохранятся, то уже через месяц количество заразившихся Covid-19 у нас будет три миллиона, а через три месяца — девять. Об этом он сказал в интервью Телеграфу.

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 — Того количества доз вакцины против Covid-19, которые мы получили, недостаточно, чтобы привить большинство людей, — сказал медик.

На сегодняшний день в Украине сделали прививки от коронавирусной инфекции 291 824 людям. Только два человека получили две дозы. Вакцинация идет очень медленными темпами. За последние сутки в трех областях Украины (Киевская, Одесская и Херсонская) не было сделано ни одной прививки.

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Из-за критической ситуации с коронавирусом и для уменьшения скорости распространения заболевания с 5 апреля в Киеве действуют строгие ограничения. Они будут действовать минимум до 16 апреля, но вполне возможно, что будут продлены

Источник: УНИАН

Фото: Depositphotos

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