В Украине среди новых случаев коронавируса увеличивается доля детей и сохраняется тенденция наибольшей доли умерших в старшей возрастной категории.

Об этом сообщила главный специалист Минздрава по специальности Эпидемиология Наталья Виноград во время пресс-конференции.

— Если смотреть на структуру тех, кто заболел, и тех, кто умер вследствие заболевания, то сегодня доминирующими среди больных являются лица 40-49 лет и 50-59 лет. Хотя растет и доля детей младшего возраста, что не было свойственно для штамма с Уханя. По умершим тенденция сохраняется — это лица старшей возрастной группы: 60-69 и старше 70 лет, — отметила она.

Виноград утверждает, что в крупных городах с большой плотностью населения растет заболеваемость. Стабильно тяжелая ситуация во Львовской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях. Также антилидером выявленных случаев Covid-19 является Харьков.

По словам специалиста, это может быть связано с маятниковой миграцией населения в крупные города с последующим возвращением к местам проживания.

Вакцинация в Украине

Украина отстает на пять дней от дорожной карты вакцинации против коронавируса. По словам Виноград, от коронавируса уже вакцинировались медики, работающие с больными Covid-19, или тем, кто причастен в других медицинских учреждениях к совокупному населению в предоставлении медпомощи.

Также она отметила, что в Украине неплохой охват вакцинации военнослужащих в зоне ведения боевых действий.

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