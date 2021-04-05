Как правильно убирать в квартире и доме — советы врача

Наше жилье — это наша крепость. Однако, если его не поддерживать в чистоте и порядке оно может негативно влиять на общее состояние человека.

Так, если не соблюдать правила гигиены на кухне, можно получить пищевое отравление, а если не следить за уровнем влаги воздуха и температурой, может ослабнуть иммунитет и возникнуть аллергия.

Врач-гигиенист, доцент кафедры общественного здоровья Национального университета здравоохранения Украины П.Л. Шупика Ярослав Першегуба рассказал об основных правилах чистоты в доме и правилах гигиены.

Спальня

Постель в спальне должна меняться по мере загрязнения — не реже одного раза в две недели. Но это зависит от микроклимата в квартире и времени года. Если это, например, лето, то человек потеет больше, а значит и постель надо менять чаще.

Не рекомендуется использовать подушки из перьев или пуха, ведь именно в них могут активно проживать пылевые клещи, которые являются возбудителями аллергических реакций. Лучше покупать подушки с другим наполнителем, например растительным, натуральным латексом, шелковым полотном.

— Или же если сильно хочется подушку с пухом и перьями, стоит раз в год отдавать ее на чистку или раз в несколько месяцев пылесосить, а еще — чаще проветривать помещение, — утверждает врач.

Относительно матрасов — то раз в год можно сдавать их в чистку или так же, как и подушки, самостоятельно пылесосить.

Специалист также отметил, что важно оставлять в прихожей верхнюю одежду и переодеваться в домашнюю. Таким образом грязи в спальне и помещении будет меньше.

— А чтобы уменьшить количество пыли и песка, перед входом и в прихожей дома или квартиры лучше стелить коврик, — добавил специалист.

По словам Першегуба, влажную уборку всех комнат следует проводить один раз в месяц, а пол мыть раз в неделю. Он советует часто не использовать химические вещества для мытья пола, ведь их можно заменить обычной теплой водой. Эффект от уборки будет одинаковый, но менее токсичный.

Ванная комната

Зубные щетки стоит менять при появлении признаков износа, но не реже чем раз в три месяца. Это зависит еще от того, как часто человек чистит зубы, с какой интенсивностью и жесткость в щетки.

Щетку следует хранить в сухом месте, так чтобы ее головка высыхала, ведь часто их хранят в футлярах для путешествия, а там мокро и могут размножаться грибки. Также важно, если в квартире живут несколько человек (особенно это касается пожилых людей), чтобы щетки хранились отдельно.

У каждого человека должно быть три полотенца — для мытья головы, тела и ног. Их надо стирать по мере загрязнения. Если это теплый период, то чаще — один раз в неделю, если же холодный — один раз в две недели.

Полотенца нужно менять, когда они теряют цвет, плохо пахнут после стирки, а материал, из которого они сделаны, портится. Кроме того, чтобы они дольше служили, следует тщательно высушивать их после использования. Это можно делать на полотенцесушилке или вывешивать их на балкон. Если этого не делать, в материале могут развиться бактерии и грибки.

— Также важный момент — средства для мытья ванны, унитаза, кухни, следует хранить в сухом месте, куда у ребенка нет доступа, поскольку это токсичные вещества. Ванную комнату лучше мыть раз в месяц обязательно в резиновых перчатках. При применении сильных токсичных веществ следует максимально использовать вентиляцию, открывать окна и двери. Обязательно надо читать инструкцию касательно состава продукта, поскольку некоторые кислоты могут растворять покрытие кранов, плитки, краску, — отметил специалист.

Относительно унитаза, то каждый после себя должен спустить воду и ершиком его протереть. Также на стойку унитаза можно повесить специальные моющие средства. Следует закрывать крышку унитаза во время смывания, чтобы вода и бактерии не разлетались по комнате.

Кухня

Кухня — одно из важнейших мест в доме, которое должно быть чистым, ведь нарушение гигиены в этой комнате сразу может повлиять на здоровье человека.

Врач отметил, что тотальную дезинфекцию в квартире и на кухне не нужно проводить, если в помещении нет больных. Но следует помнить о нескольких моментах:

Губки на кухне нужно менять раз в неделю, когда они приобретают неприглядный вид, потеряли форму;

на кухне нужно менять раз в неделю, когда они приобретают неприглядный вид, потеряли форму; Кухонные полотенца (их должно быть 5-6 — для поверхности, для посуды и т.д.) стирать раз в неделю и хорошо высушивать после использования;

(их должно быть 5-6 — для поверхности, для посуды и т.д.) стирать раз в неделю и хорошо высушивать после использования; Лучше иметь на кухне хотя бы три доски — для нарезки хлеба, готовых продуктов и сырых продуктов. После использования доски следует тщательно промывать горячей водой. Также их лучше хранить так, чтобы они высыхали — на деревянных досках может возникать грибок от избытка влаги.

— Не стоит использовать пластиковые доски, ведь во время нарезки пищевых продуктов частицы пластика могут попадать в организм вместе с продуктами. Лучше выбрать деревянные из цельного материала, — подчеркнул гигиенист.

Мусор в помещении следует хранить в специальных ведрах, в которые вставляют пакет и затем накрывают его плотной крышкой. Обязательно мусор надо складывать в пакет, чтобы потом он не рассыпался при транспортировке и не забивался в мусоропроводе. Не стоит допускать процесс гниения продуктов, поэтому нужно выносить мусор каждый день.

Врач подчеркнул, что важно сортировать мусор, ведь пластик не может полностью сгореть на мусоросжигательных заводах вместе с пищевыми отходами, в результате чего в атмосферу выделяются токсичные вещества.

Гигиена воздуха

Качество воздуха и влажность в помещении напрямую влияют на организм человека. Врач советует поддерживать в доме 18-23°C, а влажность — 30-60%.

— Если в комнате слишком сухой воздух, то слизистые оболочки человека быстро пересыхают, что негативно влияет на общее состояние здоровья. Если воздух влажный, то когда человек кашляет или чихает, аэрозоль попадает во влажный воздух и его молекулы соединяются между собой, а также с частицами воздуха и падают на пол. А когда воздух сухой, то эти молекулы дольше будут в воздухе, — говорит гигиенист.

Поэтому стоит задуматься, не нужен ли вам увлажнитель воздуха.

А если в помещении высокая влажность, то это может привести к тому, что стены станут мокрыми, и будет образовываться плесень. Она может иметь и аллергенные, и канцерогенные свойства, поэтому следует не допускать ее образования и следить за состоянием дома или квартиры.

Также важно, чтобы в ванной комнате было вентиляционное отверстие, которое не позволяет собираться избыточной влаге.

— Когда в комнате есть вентиляция, но она не помогает, можно положить в отверстие специальный вентилятор, который будет вытягивать воздух, — утверждает он.

Как выбрать увлажнитель для воздуха

Увлажнитель воздуха — это специальный климатический прибор, предназначенный прежде всего для повышения влажности в помещении.

Существует три типа увлажнителей — паровые, традиционные и ультразвуковые. Кроме обычного образования пара или тумана, увлажнители могут очищать, охлаждать и нагревать воздух.

Подробнее о том, как выбрать увлажнитель для воздуха, читайте на Фактах ICTV.